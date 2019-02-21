0553 313 94 23

UEFA Avrupa Ligi: Benfica: 0 - Galatasaray: 0 (İlk yarı)

UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu rövanş maçında Galatasaray, deplasmanda Portekiz ekibi Benfica ile karşılaşıyor.

21 Şubat 2019 Perşembe 23:54
UEFA Avrupa Ligi: Benfica: 0 - Galatasaray: 0 (İlk yarı)

UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu rövanş maçında Galatasaray, deplasmanda Portekiz ekibi Benfica ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


5. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazdan Pizzi’nin kullandığı serbest vuruşta top farklı şekilde dışarı çıktı.


7. dakikada Benfica’nın sağ kanattan geliştirdiği atakta Pizzi’nin pasıyla altıpas önünde topla buluşan Franco Cervi’nin vuruşu yandan dışarı gitti.


44. dakikada sol kanattan Felix’in pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Pizzi’nin vuruşunda kaleci Muslera topu kornere çeldi.



Stat: Estadio da Luz


Hakemler: Ovidiu Hategan xx, Octavian Sovre xx, Sebastian Gheorghe xx


Benfica: Vlachodimos xx, Ferro xx, Dias xx, Almeida xx, Grimaldo xx, Pizzi xx, Cervi xx, Luis xx, Fernandes xx, Seferovic xx, Felix xx


Yedekler: Mile Svilar, Corchia, Rafa Silva, Appelt, Zivkovic, Samaris, Goncalves


Teknik Direktör: Bruno Lage


Galatasaray: Muslera xx, Mariano xx, Luyindama xx, Marcao xx, Nagatomo xx, Donk xx, Ndiaye xx, Belhanda xx, Feghouli xx, Onyekuru xx, Diagne xx


Yedekler: İsmail Çipe, Ahmet Çalık, Emre Akbaba, Selçuk İnan, Ömer Bayram, Sinan Gümüş, Yunus Akgün


Teknik Direktör: Fatih Terim


Sarı kart: Marcao (Galatasaray)

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Şubat 2019 Perşembe 23:54
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Maçın ardından
    1. Maçın ardından
    2. 15 Temmuz Kızılay Milli İrade..
    3. TİKA’dan Kerkük’te yanan tarihi..
    4. Adana Bilim ve Teknoloji..
    5. GÜNDEM ÖZETİ / 22 Şubat 2019
    6. Sarı Yelekliler'e kötü haber!..
    7. Cezayir Cumhurbaşkanı Buteflika sağlık..
    8. Traktör otomobille çarpıştı: 1 ölü
    9. Başkan Özakcan’ı Kocagür’de kırat..
    10. Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Kupası
    11. ABD'li aktör Smollett 100 bin dolar..
    12. Ersun Yanal: “Elendiğimiz için üzgünüz”
    13. UEFA Avrupa Ligi: Benfica: 0 -..
    14. Tendürek Geçidi'nde tır bariyere..
    15. Futbol: UEFA Avrupa Ligi
    16. TBMM Genel Kurulu
    17. Kitaplarda ve dergilerde KDV’yi..
    18. Sergey Semak: "Oyuncularım çok iyi..
    19. Bakan Soylu: "HDP’nin ön sıralarında..
    20. Ergin Ataman: “Olympiakos karşısında..
    21. Kestutis Kemzura: “Anadolu Efes maçı..
    22. Suriye’de patlama: En az 20 ölü
    23. Kitap ve dergilerde KDV’yi sıfırlayan..
    24. İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy'dan..
    25. Ekonomide düzenlemeler içeren kanun..
    26. GÜNCELLEME- Münbiç'ten Cerablus'a..
    27. Pence, Guaido'ya destek için..
    28. Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası..
    29. Kayınvalidesini tüfekle yaraladı
    30. Ekonomide düzenlemeler içeren kanun..
    Gezi isyanının “Büyük patron”u kim?
    Gezi isyanının “Büyük patron”u kim?
    Resmi Gazete'de yayımlandı! O söz artık...
    Resmi Gazete'de yayımlandı! O söz artık...
    Şarlatan Adnan'dan namaz tahrifatı!
    Şarlatan Adnan'dan namaz tahrifatı!
    Rusya ile NATO savaşırsa... 'Nükleer silaha başvuracağız'
    Rusya ile NATO savaşırsa... 'Nükleer silaha başvuracağız'
    Bu tarihe dikkat! 2040 yılında Türkiye...
    Bu tarihe dikkat! 2040 yılında Türkiye...

    Günün Karikatürü

    22 Şubat 2019
    Küstah çağrı! "Türkiye kırmızı çizgileri aştı"
    Küstah çağrı! "Türkiye kırmızı çizgileri aştı"
    Süleyman Soylu taciz iddialarına cevap verdi
    Süleyman Soylu taciz iddialarına cevap verdi