UEFA Avrupa Ligi: AEK: 1 - Trabzonspor: 3 (Maç sonucu) UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu ilk maçında Trabzonspor, Yunanistan deplasmanında AEK ile karşılaştı.

UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu ilk maçında Trabzonspor, Yunanistan deplasmanında AEK ile karşılaştı. Bordo-mavililer seyircisiz oynanan mücadeleden 3-1 galip ayrılarak rövanş için büyük avantaj elde etti.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

54. dakikada Mantalos’ın ortasında ceza sahası dışı sol çaprazından Livaja’nın vuruşunda kaleci Uğurcan topa iki hamlede sahip oldu.

63. dakikada Abülkadir Ömür’ün ortasında ceza sahası sol çaprazından Sörloth’un şutu az farkla üstten dışarı çıktı.

70. dakikada Nwakaeme’nin pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Abdülkadir Ömür, meşin yuvarlağı ceza sahasına giren Ekuban’la buluşturdu. Bu oyuncunun yerden vuruşunda top ağlara gitti. 1-3

77. dakikada sağ kanattan yapılan ortada arka direkte bomboş durumda topla buluşan Geraldes’in kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyondaki vuruşunda Uğurcan gole izin vermedi.



Stat: OAKA Spyros Louis

Hakemler: Daniel Siebert xx, Rafael Foltyn xx Jan Seidel xx

AEK: Barkas x, Paulinho xx, Vranjes x, Svarnas x, Lopes xx, Simao x (Krsticicdk. 63 x), Simoes xx, Verde x (Geraldes dk. 65 x), Livaja xx, Mantalos x, Oliviera xx (Giakoumakis dk. 83 ?)

Yedekler: Athanasiadis, Oikonomou, Bakakis, Galanopoulos

Teknik Direktör: Miguel Cardoso

Trabzonspor: Uğurcan xxx, Pereira xxx, Hüseyin xxx, Hosseini xxx, Novak xxx, Abdulkadir Parmak xxx, Sosa xx, Abdülkadir Ömür xxxx, Ekuban xxxx (Yusuf Sarı dk. 90 ?), Nwakaeme xxx (Avdijaj dk. 71 x), Sörloth xx (Doğan Erdoğan dk. 77 x)

Yedekler: Erce Kardeşler, Fernandes, Campi, Obi Mikel

Teknik Direktör: Ünal Karaman

Goller: Livaja (dk. 4) (AEK), Ekuban (dk. 28, 44 ve 70) (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Livaja, Vranjes, Paulinho (AEK)

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