UEFA Avrupa Ligi: AEK: 1 - Trabzonspor: 2 (İlk yarı) UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu ilk maçında Trabzonspor, Yunanistan deplasmanında AEK ile karşılaşıyor.

UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu ilk maçında Trabzonspor, Yunanistan deplasmanında AEK ile karşılaşıyor. Seyircisiz oynanan mücadelenin ilk yarısını bordo-mavili ekip 2-1 önde tamamladı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)

4. dakikada sol kanattan Lopes’in ceza sahasına pasında Livaja’nın gelişine yerden vuruşunda top ağlarla buluştu.1-0

7. dakikada ceza yayının biraz gerisinden Abdulkadir Ömür’ün yerden düzgün vuruşunda kaleci Barkas meşin yuvarlağı kornere çeldi.

11. dakikada Livaja’nın pasında ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Oliveira’nın şutunu kaleci Uğurcan iki hamlede kontrol etti.

17. dakikada Nwakaeme’nin şık pasında sol kanatta topla buluşan Ekuban’ın ceza sahasına girer girmez vuruşunda top yandan auta çıktı.

22. dakikada Vranjes, ceza sahası içinde Novak’ı yere düşürünce hakem Siebert beyaz noktayı gösterdi.

23. dakikada Penaltı atışı için topun başına geçen Sosa’nın şutu üst direğe çarparak oyun alanına geri döndü.

28. dakikada sağ kanattan Sosa’nın kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde Nwakaeme’nin kafa vuruşunda arka direkte Novak’ın ayağına çarpan topu takip eden Ekuban kale önünde meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 1-1

44. dakikada sol kanattan Sosa’nın kullandığı köşe atışında kale önünde Ekuban’ın kafa vuruşunda top filelerle buluştu. 1-2



Stat: OAKA Spyros Louis

Hakemler: Daniel Siebert xx, Rafael Foltyn xx Jan Seidel xx

AEK: Barkas x, Paulinho x, Vranjes x, Svarnas x, Lopes xx, Simao x, Simoes x, Verde xx, Livaja xxx, Mantalos x, Oliviera x

Yedekler: Athanasiadis, Oikonomou, Bakakis, Geraldes, Galanopoulos, Krsticic, Giakoumakis

Teknik Direktör: Miguel Cardoso

Trabzonspor: Uğurcan Xxx, Pereira xxx, Hüseyin xx, Hosseini xx, Novak Xxx, Abdulkadir Parmak xx, Sosa xxx, Abdülkadir Ömür xxx, Ekuban xxxx, Nwakaeme xxx, Sörloth xx

Yedekler: Erce Kardeşler, Fernandes, Campi, Doğan Erdoğan, Yusuf Sarı, Obi Mikel, Avdijaj

Teknik Direktör: Ünal Karaman

Goller: Livaja (dk. 4) (AEK), Ekuban (dk. 28 ve 44) (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Livaja, Vranjes (AEK)

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