UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu: Yeni Malatyaspor: 2 - NK Olimpija Ljubljana: 2 (Maç sonucu) UEFA Avrupa Ligi 2.

UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçında Yeni Malatyaspor, sahasında Slovenya ekibi NK Olimpija Ljubljana ile 2-2 berabere kaldı.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

61. dakikada Donald’ın pasında topla buluşan Bifouma ceza sahasına girdikten sonra şutunu çekti, kaleci iki hamlede topu kontrol etti.

66. dakikada kazanılan penaltıyı Jahovic gole çevirdi. 2-1

74. dakikada yapılan ortada boşta kalan topa arka direkte müsait durumda bekleyen Savic dokundu, meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-2

82. dakikada ceza sahası çizgisi üzerinde topla buluşan Savic’in vuruşunda kaleci topu kornere çeldi.



Stat: Malatya

Hakemler: Joao Pinheiro xx, Rui Tavares xx, Brunu Rodrigues xx

Yeni Malatyaspor: Farnolle xx, Mina xx, Hadebe xx, Erkan Kaş xx, Cheabake xx, Nuri Aydın x (Ahmed dk. 62 x), Donald x (Guilherme dk. 64 xx), Fofana xx (Berk Yıldız dk. 75 x), Bifouma xx, Jahovic xx

Yedekler: Abdulsamed, Eren, Mustafa Akbaş, Rahman Buğra

Teknik Direktör: Sergen Yalçın

NK Olimpija Ljubljana: Vidmar xx, Samardzic xx, Bagnack xx, Boakye xx, Jurcevic xx, Tomic xxx, Brkic xx (Marko dk. 70 x), Suljic xx (Luka dk. 73 x), Savic xxx, Çekiçi xx, Vukusic xx (Haris dk. 90+ 2 ?)

Yedekler: Matija, Vitalijs, Denis, Vitja

Teknik Direktör: Safet Hadzic

Goller: Vukusic (dk. 13), Savic (dk. 74) (Olimpija Ljubljana), Mina (dk. 20), Jahovic (dk. 66) (Yeni Malatyaspor)

Sarı kartlar: Endri Çekiçi, Bagnack (Olimpija Ljubljana), Mina, Guılherme (Yeni Malatyaspor)

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