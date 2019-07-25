UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu: Yeni Malatyaspor: 1 - Olimpija Ljubljana: 1 (Maç devam ediyor) UEFA Avrupa Ligi 2.

UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçında Yeni Malatyaspor, Olimpija Ljubljana’yı konuk ediyor. Mücadelede 25 dakika geride kalırken 1-1’lik eşitlik sürüyor.

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