UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu: Yeni Malatyaspor: 1 - NK Olimpija Ljubljana: 1 UEFA Avrupa Ligi 2.

UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçında Yeni Malatyaspor, Slovenya ekibi NK Olimpija Ljubljana’yı konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı 1-1 sona erdi.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)

12. dakikada orta sahada topla buluşan Savic rakiplerinden sıyrıldıktan sonra ceza yayı içinde şutunu çekti top üstten auta çıktı.

13. dakikada gelişen Olimpija Ljubljana atağında arka direkte topla buluşan Vukusic topu ağlara gönderdi. 0-1

20. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Mina şutunu çekti Bifouma’ya da çarpan top ağlara gitti. 1-1

33. dakikada kullanılan köşe vuruşuna yükselen Jahovic’in vuruşunda top auta gitti.

42. dakikada sağdan gelişen atakta ceza sahası içine giren Fofoana pasını Bifouma’ya aktardı onun vuruşunda savunmaya çarpan top kalecide kaldı.



Stat: Malatya

Hakemler: Joao Pinheiro xx, Rui Tavares xx, Brunu Rodrigues xx

Yeni Malatyaspor: Farnolle xx, Mina xx, Hadebe xx, Erkan Kaş xx, Cheabake xx, Nuri Aydın xx, Donald xx, Fofana xx, Bifouma xx, Jahovic xx

Yedekler: Abdulsamed, Eren, Ahmed Ildız, Mustafa Akbaş, Berk, Guılherme, Rahman Buğra

Teknik Direktör: Sergen Yalçın

NK Olimpija Ljubljana: Vidmar xx, Samardzic xx, Bagnack xx, Boakye xx, Jurcevic xx, Tomic xx, Brkic xx, Suljic xx, Savic xx, Çekiçi xx, Vukusic xx

Yedekler: Matija, Vitalijs, Denis, Vitja, Luka, Haris, Marko

Teknik Direktör: Safet Hadzic

Goller: Vukusic (dk. 13) (Olimpija Ljubljana), Mina (dk. 20) (Yeni Malatyaspor)

Sarı kart: Endri Çekiçi (Olimpija Ljubljana)

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