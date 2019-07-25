UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu: Yeni Malatyaspor: 1 - NK Olimpija Ljubljana: 1
UEFA Avrupa Ligi 2.25 Temmuz 2019 Perşembe 20:57
UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçında Yeni Malatyaspor, Slovenya ekibi NK Olimpija Ljubljana’yı konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı 1-1 sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
12. dakikada orta sahada topla buluşan Savic rakiplerinden sıyrıldıktan sonra ceza yayı içinde şutunu çekti top üstten auta çıktı.
13. dakikada gelişen Olimpija Ljubljana atağında arka direkte topla buluşan Vukusic topu ağlara gönderdi. 0-1
20. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Mina şutunu çekti Bifouma’ya da çarpan top ağlara gitti. 1-1
33. dakikada kullanılan köşe vuruşuna yükselen Jahovic’in vuruşunda top auta gitti.
42. dakikada sağdan gelişen atakta ceza sahası içine giren Fofoana pasını Bifouma’ya aktardı onun vuruşunda savunmaya çarpan top kalecide kaldı.
Stat: Malatya
Hakemler: Joao Pinheiro xx, Rui Tavares xx, Brunu Rodrigues xx
Yeni Malatyaspor: Farnolle xx, Mina xx, Hadebe xx, Erkan Kaş xx, Cheabake xx, Nuri Aydın xx, Donald xx, Fofana xx, Bifouma xx, Jahovic xx
Yedekler: Abdulsamed, Eren, Ahmed Ildız, Mustafa Akbaş, Berk, Guılherme, Rahman Buğra
Teknik Direktör: Sergen Yalçın
NK Olimpija Ljubljana: Vidmar xx, Samardzic xx, Bagnack xx, Boakye xx, Jurcevic xx, Tomic xx, Brkic xx, Suljic xx, Savic xx, Çekiçi xx, Vukusic xx
Yedekler: Matija, Vitalijs, Denis, Vitja, Luka, Haris, Marko
Teknik Direktör: Safet Hadzic
Goller: Vukusic (dk. 13) (Olimpija Ljubljana), Mina (dk. 20) (Yeni Malatyaspor)
Sarı kart: Endri Çekiçi (Olimpija Ljubljana)
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