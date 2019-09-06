UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası: Türkiye: 1 - İngiltere: 1 (İlk yarı) 2021 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri 3.

2021 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri 3. Grup’taki 4. maçında Kocaeli’de İngiltere ile karşılaşan Ümit Milli Futbol Takımı, ilk yarıda 1-1 berabere kaldı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)

4. dakikada Morgan White’nin soldan içeriye ortasında Eddie Nketiah, Altay’ın bacakları arasından topu filelerle buluşturdu. 0-1

12. dakikada Ahmet Kutucu’nun ceza sahası çizgisi üzerinden şutunda defansa çarpan top kalecide kaldı.

15. dakikada Halil Dervişoğlu’nun cezası dışından verdiği pasla defansın arkasına sarkan Ahmet Kutucu’nun şutu defanstan döndü. Dönen topla buluşan Orkun Kökçü’nün şutu defansa çarparak kornere çıktı.

25. dakikada Ahmet Kutucu’nun defansın arkasında sarkıttığı pasla buluşan Doğukan Sinik, kalecinin sağından topu filelerle buluşturdu. 1-1

33. dakikada Reiss Nelson’un ceza sahası sağ çaprazından attığı şut, kale sol direği dibinden auta çıktı.

37. dakikada Orkun’un kullandığı köşe vuruşunda topla buluşan Mert’in şutunda top kaleci Aaron’da kaldı.



Stat: Kocaeli

Hakemler: Luis Godinho xx, Rui Miguel Martins Rsenmde Teixeira xx, Bruno Miguel Alves Jesus xx

Türkiye: Altay Bayındır xx, Mert Müldür xx, Hüseyin Türkmen xx, Berat Ayberk Özdemir xx, Doğukan Sinik xxx, Orkun Kökçü xx, Halil Dervişoğlu xx, Berkay Özcan xx (Muhayer dk. 44 ?), Ahmet Kutucu xx, Cemali Sertel xx, Ravil Tagır xx

Yedekler: Ataberk Dadakdeniz, Abdurrahim Dursun, Özer Özdemir, Rametullah Barişberk, Cenk Özkaçar, İlker Yüksel, Murat Sağlam, Hüseyin Atakan Üner

Teknik Direktör: Vedat İnceefe

İngiltere: Aaron Ramsdale xx, Maximillian Aarons xx, Jonathan Panzo xx, Trevoh Chalobah xx, Tom Devies xx, Reiss Nelson xx, Morgan Gibbs-White xx, Eddie Nketiah xxx, Phil Foden xx, Steven Sessegnon xx, Marc Guehi xx

Yedekler: Ellery Balcombe, Ben Godfrey, Pöar Richards, Pliver Skipp, Todd Cantwell, James Justin, Rhain Brewster, Eberchi Eze, Mason Greeneood

Teknik Direktör: Aidy Boothroyd

Goller: Eddie Nketiah (dk. 4) (İngiltere), Doğukan Sinik (dk. 25) (Türkiye)

Sarı kart: Tom Davies (İngiltere)

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