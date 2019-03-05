UEDAŞ’tan Yeşilay haftasına destek

Yeşilay Haftası dolayısıyla bağımlılıklara dikkat çekmek için adım atan UEDAŞ, Bursa’nın Nilüfer ilçesinde yer alan bir trafoya “Bağımlılığa karşı yalnız değilsin” mesajını çizdirerek, Yeşilay bilinci oluşturmak istiyor.

Enerji sektörünün öncü şirketlerinden Limak Enerji bünyesinde elektrik dağıtım hizmeti veren UEDAŞ, kamuoyunda dikkat çeken projeleri arasında yer alan “Trafolar Konuşuyor” Projesini sürdürüyor. Türkiye Yeşilay Cemiyeti Bursa Şubesi ile birlikte, çeşitli bağımlılıklara karşı mücadele etmek için harekete geçen UEDAŞ, Bursa’nın Nilüfer İlçesi Ataevler Mahallesinde Yeşilay Trafosu oluşturdu. Şirket trafoya, gençleri ve çocukları zarar veren kötü alışkanlıklardan korumak amacıyla “Bağımlılığa karşı yalnız değilsin” mesajını grafiti sanatı ile yazdırdı. Türkiye Yeşilay Cemiyeti Bursa Şube Başkanı Dr. Serhat Yamalı ile Genel Sekreter Suat Arvas söz konusu çalışmayı yerinde inceleyerek, Limak Enerji Grubu Kurumsal İletişim Müdürü Yusuf Ziya Yüce’den uygulama hakkında bilgi aldı.

Sosyal sorumlulukta trafo etkisi

“Trafolar Konuşuyor” projesine, 2017 yılının kasım ayında başlayan UEDAŞ, merkezi konumda olan trafoları sosyal sorumluluğa açarak vatandaşların bilinçlenmesini hedefliyor. Proje kapsamında, “Engel Sen Olma”, “Emniyet Kemeri Hayata Bağlar”, “Kadına şiddete, dur de” bilgilendirme yazıları trafolara grafiti biçiminde uygulandı. Ayrıca sağlıklı yaşam ve bağımlılık konularını içeren uyarı ve bilinçlendirme yazıları da trafolara grafiti sanatçıları tarafından işlendi.

Projeyle ilgili bilgiler veren Limak Enerji Grubu Kurumsal İletişim Müdürü Yusuf Ziya Yüce şöyle konuştu:

“Geleceğimizin teminatı gençlerimizin kötü alışkanlıklarından kurtulması için tüm kurumlarımızla çeşitli iş birlikleri ve projeler yürütüyoruz. Bugün Yeşilay’la gerçekleştirdiğimiz projemiz gençlerin zararlı alışkanlıklara karşı bilinçli bir şekilde yetişmelerini sağlamayı amaçlıyor. Bu sayede başta gençlerimiz olmak üzere bağımlılığı olan tüm vatandaşlarımız için bir şeyler yapma fırsatı bulursak ne mutlu bize. Balıkesir, Çanakkale ve Yalova’da belirlenen 35 trafoda boyama çalışması bitirilirken, Bursa’da kadına şiddet, trafik kuralları, engelli haklarıyla ilgili 23 trafoda uygulamalar yapıldı. UEDAŞ’ın hizmet bölgesinde çalışmaları devam eden projenin çeşitli kurumların da desteğiyle ulusal çapta yaygınlaştırılması planlanıyor.”

Yeşilay Cemiyeti Bursa Şube Başkanı Dr. Serhat Yamalı ise, "Türkiye’de bizler bağımlılıkla mücadelede bir çok kurumla iş birliği yapma durumundayız ki halkımıza daha fazla ulaşabilelim. Burada UEDAŞ ile birlikte etkinlik düzenliyoruz. UEDAŞ’ın katkılarıyla halkımıza uyarılarda bulunmak için, mesajlar vermek için çeşitli görselleri ulaştırıyoruz. Bu anlamda UEDAŞ’a Yeşilay ile iş birliğinden dolayı teşekkür ederiz" diye konuştu.