0553 313 94 23

UEDAŞ’tan Yeşilay haftasına destek

UEDAŞ, Bursa’nın Nilüfer ilçesinde yer alan bir trafoya “Bağımlılığa karşı yalnız değilsin” mesajını çizdirerek, Yeşilay bilinci oluşturmak istiyor.

05 Mart 2019 Salı 16:19
UEDAŞ’tan Yeşilay haftasına destek

Yeşilay Haftası dolayısıyla bağımlılıklara dikkat çekmek için adım atan UEDAŞ, Bursa’nın Nilüfer ilçesinde yer alan bir trafoya “Bağımlılığa karşı yalnız değilsin” mesajını çizdirerek, Yeşilay bilinci oluşturmak istiyor.

 

Enerji sektörünün öncü şirketlerinden Limak Enerji bünyesinde elektrik dağıtım hizmeti veren UEDAŞ, kamuoyunda dikkat çeken projeleri arasında yer alan “Trafolar Konuşuyor” Projesini sürdürüyor. Türkiye Yeşilay Cemiyeti Bursa Şubesi ile birlikte, çeşitli bağımlılıklara karşı mücadele etmek için harekete geçen UEDAŞ, Bursa’nın Nilüfer İlçesi Ataevler Mahallesinde Yeşilay Trafosu oluşturdu. Şirket trafoya, gençleri ve çocukları zarar veren kötü alışkanlıklardan korumak amacıyla “Bağımlılığa karşı yalnız değilsin” mesajını grafiti sanatı ile yazdırdı. Türkiye Yeşilay Cemiyeti Bursa Şube Başkanı Dr. Serhat Yamalı ile Genel Sekreter Suat Arvas söz konusu çalışmayı yerinde inceleyerek, Limak Enerji Grubu Kurumsal İletişim Müdürü Yusuf Ziya Yüce’den uygulama hakkında bilgi aldı.

 

Sosyal sorumlulukta trafo etkisi

 

“Trafolar Konuşuyor” projesine, 2017 yılının kasım ayında başlayan UEDAŞ, merkezi konumda olan trafoları sosyal sorumluluğa açarak vatandaşların bilinçlenmesini hedefliyor. Proje kapsamında, “Engel Sen Olma”, “Emniyet Kemeri Hayata Bağlar”, “Kadına şiddete, dur de” bilgilendirme yazıları trafolara grafiti biçiminde uygulandı. Ayrıca sağlıklı yaşam ve bağımlılık konularını içeren uyarı ve bilinçlendirme yazıları da trafolara grafiti sanatçıları tarafından işlendi.

 

Projeyle ilgili bilgiler veren Limak Enerji Grubu Kurumsal İletişim Müdürü Yusuf Ziya Yüce şöyle konuştu:

 

“Geleceğimizin teminatı gençlerimizin kötü alışkanlıklarından kurtulması için tüm kurumlarımızla çeşitli iş birlikleri ve projeler yürütüyoruz. Bugün Yeşilay’la gerçekleştirdiğimiz projemiz gençlerin zararlı alışkanlıklara karşı bilinçli bir şekilde yetişmelerini sağlamayı amaçlıyor. Bu sayede başta gençlerimiz olmak üzere bağımlılığı olan tüm vatandaşlarımız için bir şeyler yapma fırsatı bulursak ne mutlu bize. Balıkesir, Çanakkale ve Yalova’da belirlenen 35 trafoda boyama çalışması bitirilirken, Bursa’da kadına şiddet, trafik kuralları, engelli haklarıyla ilgili 23 trafoda uygulamalar yapıldı. UEDAŞ’ın hizmet bölgesinde çalışmaları devam eden projenin çeşitli kurumların da desteğiyle ulusal çapta yaygınlaştırılması planlanıyor.”

 

Yeşilay Cemiyeti Bursa Şube Başkanı Dr. Serhat Yamalı ise, "Türkiye’de bizler bağımlılıkla mücadelede bir çok kurumla iş birliği yapma durumundayız ki halkımıza daha fazla ulaşabilelim. Burada UEDAŞ ile birlikte etkinlik düzenliyoruz. UEDAŞ’ın katkılarıyla halkımıza uyarılarda bulunmak için, mesajlar vermek için çeşitli görselleri ulaştırıyoruz. Bu anlamda UEDAŞ’a Yeşilay ile iş birliğinden dolayı teşekkür ederiz" diye konuştu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Mart 2019 Salı 16:19
  1. Yalova
  2. Çanakkale
  3. Bursa
  4. Balıkesir
  5. sanat

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bilecik’te yaşanan toprak kayması mezarlara zarar verdi
    1. Bilecik’te yaşanan toprak kayması..
    2. Beylikdüzü’nde Emekliler Lokali açıldı
    3. TBMM Başkanı Şentop KKTC Başbakanı..
    4. Kapalıçarşı'da altın
    5. Yıldırım, Luys TV'ye konuştu
    6. Arakanlı örgütlerden Fransa'ya çağrı
    7. İYİ Partili Parlak’ın seçim bürosu..
    8. Harran otogarı hizmete sunuldu
    9. Pakistan'ın Yeni Delhi Büyükelçisi..
    10. Yahudi yerleşimciler Kudüs'te..
    11. Hindistan-Pakistan gerilimi büyüyor:..
    12. Eski Danıştay üyesi Çetin'e hapis cezası
    13. OMÜ’de günlerden "Bangladeş"
    14. Mersin’de Roma dönemine ait 115 tarihi..
    15. İngiltere'de iktidar partisine..
    16. TBMM Başkanı Şentop, KKTC Başbakanı..
    17. "Şirinlik olsun diye proje söylenmez"
    18. CHP’nin bahar göndermesine kazma kürek..
    19. "Sürdürülebilirlik Perspektifinde İş..
    20. Cumhurbaşkanına teşekkür ettiler
    21. Türkiye’nin Kosova Büyükelçisi Sakar..
    22. Bu iş için memurluğu bıraktı! Paraya..
    23. Ortaylı, Çanakkale Zaferi’ni anlattı
    24. Maganda kardeşe 25 yıl hapis cezası
    25. Başkan Köşker, meclis toplantısında..
    26. Çanakkale’de 116 mülteci yakalandı
    27. Mısır, Hepatit C ile mücadelesini..
    28. Sarıçam’da toplantı ve yürüyüş yerleri..
    29. Başkan adayı Döğücü: "Sancaktepe’de bu..
    30. Kuaför esnafının talepleri..
    Firari hortumcu Cem Uzan Türkiye'ye mi dönüyor? "Harika bir haber geldi"
    Firari hortumcu Cem Uzan Türkiye'ye mi dönüyor? "Harika bir haber geldi"
    Melih Gökçek'ten olay paylaşım! CHP'li adayın PKK bağlantısını deşifre etti
    Melih Gökçek'ten olay paylaşım! CHP'li adayın PKK bağlantısını deşifre etti
    CHP'nin 'Odun koysak seçilir' dediği yerde büyük şok!
    CHP'nin 'Odun koysak seçilir' dediği yerde büyük şok!
    Katar'dan flaş S-400 açıklaması
    Katar'dan flaş S-400 açıklaması
    Erdoğan talimatı verdi! Ülke ihtiyacının tamamı Samsun'dan karşılanacak
    Erdoğan talimatı verdi! Ülke ihtiyacının tamamı Samsun'dan karşılanacak

    Günün Karikatürü

    3 Mart 2019
    23 zincir markete soruşturma
    23 zincir markete soruşturma
    İstanbul'da gizemli olay! Kapılardan içeri para dolu zarflar atıyorlar
    İstanbul'da gizemli olay! Kapılardan içeri para dolu zarflar atıyorlar