Udinese, Bursaspor'un genç yıldızı Kubilay Kanatsızkuş'a talip oldu!
İtalya Serie A takımlarından Udinese, Bursaspor'un genç forveti Kubilay Kanatsızkuş'a kanca attı.16 Ağustos 2018 Perşembe 02:08
İtalya basınından sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Ünlü İtalyan gazeteci Di Marzio'nun haberine göre İtalya Serie A takımlarından Udinese Benfica'da forma giyen Haris Seferovic'in transferinin olumsuz olması halinde Bursaspor'da forma giyen genç golcü oyuncu Kubilay Kanatsızkuş için Bursaspor'un kapısını çalacağını belirtti.
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