Udinese, Bursaspor'un genç yıldızı Kubilay Kanatsızkuş'a talip oldu!

İtalya basınından sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Ünlü İtalyan gazeteci Di Marzio'nun haberine göre İtalya Serie A takımlarından Udinese Benfica'da forma giyen Haris Seferovic'in transferinin olumsuz olması halinde Bursaspor'da forma giyen genç golcü oyuncu Kubilay Kanatsızkuş için Bursaspor'un kapısını çalacağını belirtti.