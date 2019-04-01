UDEF Başkanı Bolat Bayburt’ta

Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu (UDEF) Başkanı Dr. Mehmet Ali Bolat,“Onlarca renk, yüzlerce kültür, Dünya 5’ten Büyüktür” konferansı için geldiği Bayburt’ta bir dizi ziyaretlerde bulundu.

Bayburt Uluslararası Öğrenci Derneğinin davetlisi olarakŞair Zihni Kültür Merkezi Konferans Salonunda“Onlarca renk, yüzlerce kültür, Dünya 5’ten Büyüktür” konulu konferans öncesinde ziyaretler gerçekleştirenDr. Mehmet Ali Bolat, ilk olarak Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan’ı makamında ziyaret etti.

“Uluslararası Öğrenciler Bayburt için çok önemli”

Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu (UDEF) Başkanı Dr. Mehmet Ali Bolat ve beraberindeki heyeti makamında ağırlayan Vali Ali Hamza Pehlivan,ziyaret dolayısıyla duyduğu memnuniyeti ifade ederek; Bayburt uluslararası öğrenci derneğinin yapmış olduğu çalışmaları yakından takip ettiğini ve ilimizdeki misafir öğrencilerin şehrimize farklılık kattığını söyledi.

Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu Başkanı Dr. Mehmet Ali Bolat ise Bayburt’ta olmaktan son derece mutlu olduğunu bildirerek, siyasetten sanat dünyasına kadar Bayburt’un önemli isimler yetiştirdiğini dile getirdi. Bayburt’u Anadolu’nun kadim medeniyet yansımasının bir örneği olarak değerlendiren Bolat, “Bu noktada Bayburt bizim için çok önemli. İnşallah zatı âlinizin katkılarıyla Bayburt Uluslararası öğrencilerimiz tarafından daha çok tercih edilen bir ilimiz olacaktır ve bizde bu manada gerekli katkıyı sunacağız” diye konuştu.

Başkan Memiş: “STK Ayrımı Yapmadan Hizmet Ettik”

Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu Başkanı Dr. Mehmet Ali Bolat, Valilik ziyareti sonrasıBelediye Başkanı Mete Memiş’i makamında ziyaret etti.

Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek beş yıllık hizmet süresi boyunca stk ayrımı yapmadan Bayburt Belediyesi’ni Stk’ların hizmetine sunduğunu belirtti. Başkan Memiş, ziyaret anısına Bolat’a Bayburt Saat Kulesi biblosu hediye etti.

UDEF Başkanı Bolat ise Doğu’dan Batı’ya Adil Bir Dünyaya temalı 12. Öğrenci buluşmasını 51 ülke, 91 şehirde yapıldığını ve final programının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımlarıyla 4 Mayıs’ta İstanbul’da gerçekleştireceklerini belirterek Başkan Memiş’i programa davet etti.

Bayburt’ta Uluslararası Öğrenci Sayısı Artırılacak

Bayburt’ta ziyaretlerini devam ettiren Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu Başkanı Dr. Mehmet Ali Bolatve beraberindeki heyetin bir sonraki ziyaret makamı Bayburt Üniversitesi Rektörlüğü oldu.

Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun ile bir süre görüşen UDEF Başkanı, Bayburt’ta Uluslararası öğrenci sayısının artırılması konusunda çalışma başlatacaklarını ve Bayburt’a bu konuda uzman olan bir heyeti fizibilite araştırmaları için göndereceklerini ifade etti.

Rektör Coşkun ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek iyi niyet ve çalışmalarından dolayı misafirlerine teşekkür etti ve Uluslararası öğrenci sayısının Bayburt’ta artırılması noktasında üzerine düşen görevi yapacağını belirtti.

BOLAT’TAN DÜNYA 5’TEN BÜYÜKTÜR KONFERANSI

Bayburt Uluslararası Öğrenci Derneği’nin (BUDER) organizasyonu ile Bayburt Üniversitesinde okuyan uluslararası öğrenciler ‘Dünya 5’ten Büyüktür’ konferansında bir araya geldi.

İçişleri Bakanlığı tarafından desteklenen ve Bayburt Valiliği’nin koordinasyonunda bulunan Bayburt Uluslararası Öğrenci Derneği’nin “Onlarca Renk Yüzlerce Kültür Dünya 5’ten Büyüktür” proje faaliyetleri kapsamında Şair Zihni Konferans Salonundaki programa; Bayburt Milletvekili Fettani Battal, KTÜ Uluslararası Öğrenci Derneği Başkanı Ömer Salimoğlu, Erzurum Uluslararası Öğrenci Derneği Başkanı Ertan Aksakal,Bayburt Üniversitesinden Öğretim Görevlileri ve öğrenciler katıldı.

Proje ile ilgili bilgi veren Bayburt Uluslararası Öğrenci Dernek Başkanı Veysel Akbaş, “Şehrimizdeki misafir öğrencilerimize destek olmak, onlara bu kadim İslam topraklarında yalnızlık hissettirmemek amacıyla BUDER’i kurduk. İlimizde her gecen yıl sayısı artan Uluslararası öğrenci kardeşlerimize kayıtsız kalmamak adına arkadaşlarımızla birlikte derneğimiz bünyesinde proje yazdık. Proje kapsamında kitap tahlilleri, geziler, piknikler, ülke tanıtım günleri, konferanslar, âşık buluşmaları gibi etkinlikler gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Hamdolsun düzenli olarak da faaliyetlerimizi sürdürmekteyiz. “Biz Bir Milletiz” anlayışıyla misafir öğrencilerimize hizmet etmeye devam edeceğiz” dedi.

Türkiye Yüz Yıl Sonra Geri Dönüyor

Konuşmasını yapmak üzere kürsüye çıkan Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu Başkanı Dr. Mehmet Ali Bolat, “Onlarca Renk Yüzlerce Kültür Dünya 5’ten Büyüktür” projesi hakkında bilgi vererek şöyle devam etti:

Dünya 5’ten büyüktür demek; ırkımız, dilimiz, düşüncemiz ne olursa olsun bizim kardeş olduğumuzu bize hatırlatıyor. Biz hepimiz kardeşiz ve kardeşler olarak el ele verdiğimizde kimse bize karşı duramaz. Dostluğun, kardeşliğin karşısında bütün kötülükler kaybolur ve kötüler kaybetmeye mahkûmdur.

Türkiye’nin başında şu anda dünya devletleri karşısında Dünyanın 5’ten büyük olduğunu haykıran bir lider var. Onun vesilesiyle biz hem Türkiye’nin siyasi olarak güçlendiğini hem de kardeşinin yardımına koşan bir Türkiye görüyoruz. Türkiye’nin yüz yıl önce kaybettiği gücünü tekrar kazanmaya çalıştığını görüyoruz. Yani Türkiye yüz yıl önce bıraktığı topraklarda TİKA, Yunus Emre Enstitüsü, büyükelçilikler ve Maarif Vakfı’yla tekrar geri döndüğünü gittiğimiz ülkelerde görüyoruz.

Ülkemiz çok misafirperver. Uluslararası öğrenciyle tanıştığında hemen bağrına basıyor. Bayburt’ta üniversitede okuyan Uluslararası bir öğrenci olduğunu görünce halkımız onu sahipleniyor. Biz de halkımızla uluslararası öğrenciyi bir araya getirmeyi amaçlıyoruz. Çoğu ülkede bu tür organizasyonları yapmak ve katılmak yasak. Ancak ülkemiz çok rahat bu konuda. Doğu Türkistanlı bir öğrenci Çin’de kendi kültürünü tanıtamazken bizim ülkemizde bunu yapabiliyor."

Konferansın ardından Bayburt Milletvekili Fetani Battal, Dr. Mehmet Ali Bolat’a hediye takdim etti.

Farklı ülkelerden gelerek Bayburt Üniversitesi’nde öğrenim gören 160 misafir öğrenci ve göçmen ailelerin çocuklarının da katıldığı programda zaman zaman duygusal anlar da yaşandı.