Ucuzlukta Konya farkı

Gayrimenkul yatırımı için sadece Ankara, İstanbul ve İzmir’e bakarak ilerlemek artık mazide kaldı. Çünkü markalı konut projeleri artık Anadolu’nun belli şehirlerinde konumlanıyor. Buralardaki kira gelirleri de hâlâ cezbedici. Ucuz konut arayışı açısından bakıldığında en ucuz konutun yer aldığı şehirlerin başında Konya geliyor. Şehir genelinde ister yatırımcı olsun ister kiracı adayı herkes istediği bölgeden bütçesine göre ev bulabiliyor. Tarla vasfındaki arazilerin imara açılmasıyla birlikte Konya benzeri şehirlerde de inşaatların artacağı beklentisi hâkim.