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Ucuzluk pazarında çıkan yangın diğer iş yerlerine sıçramadan söndürüldü

Şanlıurfa’da ucuzluk pazarındaki bir iş yerinde çıkan yangın itfaiye tarafından yan taraftaki diğer iş yerlerine sıçramadan söndürüldü.

27 Şubat 2019 Çarşamba 10:59
Ucuzluk pazarında çıkan yangın diğer iş yerlerine sıçramadan söndürüldü

Şanlıurfa’da ucuzluk pazarındaki bir iş yerinde çıkan yangın itfaiye tarafından yan taraftaki diğer iş yerlerine sıçramadan söndürüldü.


Edinilen bilgiye göre yangın, gece saatlerinde Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesine bağlı Tepe Mahallesindeki ucuzluk pazarında bulunan bir iş yerinde yaşandı. İş yerinden dumanlar yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiyeye haber verdi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek diğer iş yerlerine sıçramadan kısa sürede söndürdü. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangın nedeniyle iş yerinde maddi hasar meydana geldiği öğrenildi.


Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 10:59
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