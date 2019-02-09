Üçüzler "rahat bir nefes" aldı

ERZURUM (AA) - Erzurum'un Palandöken ilçesinde solunum ve yutma güçlüğü şikayetiyle hastaneye başvuran üçüzler, aynı gün peş peşe yapılan bademcik ameliyatı sonrası sağlığına kavuştu.

Yunus Emre Mahallesi'nde yaşayan Ahmet ve Sema Karadaş çifti, ilkokula giden üçüz çocukları Hasan, Hüseyin ve Hamza'nın solunum sıkıntısı, yutma güçlüğü ve zaman zaman da ateşlenmesi üzerine Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvurdu.

Hastanenin Kulak Burun ve Boğaz (KBB) ünitesinde yapılan muayene ve tetkiklerin ardından, doktorlar üçüzlerin bademcik ve geniz eti ameliyatı olmasına karar verdi.

KBB doktorları tarafından aynı gün peş peşe yapılan başarılı üç ameliyatın ardından üçüzler sağlığına kavuştu.

Üçüzlerin doktoru Sadettin Kalkandelen, ameliyat sonrası yaptığı açıklamada, operasyonun başarılı geçtiğini ve üçüzlerin eski şikayetlerini tekrar yaşamayacağını söyledi.

Kalkandelen, ikisi tek yumurta olan üçüzlerin aynı zamanda aynı şikayeti yaşamasıyla ilgili, "Bazen bu tür hastalıklar genetik olabiliyor. Bu üçüzlerimizde de buna benzer bir durum oluşmuş olabilir." diye konuştu.

Evliya Çelebi İlkokulu birinci sınıf öğrencisi olan üçüzler de okullarını, arkadaşlarını ve öğretmenlerini çok özlediklerini dile getirdi.

