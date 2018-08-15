Ucuza iPhone 6 satmaya hazırlanan BİM'den radikal karar

Teknolojik ürün ve aksesuarları uygun fiyatla kullanıcıyla buluşturan kampanyalara imza atan BİM, geçtiğimiz hafta iPhone 6 satışını müjdelemişti.

17 Ağustos'tan itibaren 32 GB dahili hafızalı iPhone 6 modellerinin satışını yapmaya hazırlanan firma, fiyatı da 1.899 TL olarak duyurmuştu. Ancak yeni bir kararla Apple üretimi cihazın satışı durdurulmuş gibi görünüyor.

Müşterilerin mağazada asılı bildiriyi görmesi üzerine ortaya çıkan durumu açıklayan bildiri ise şu şekilde: "Sayın müşterilerimiz, 17.08.2018 tarihinde afişimizde bulunan telefon iPhone 6 ürünümüzün satışı durdurulmuştur. Anlayışınız için teşekkür ederiz."