0553 313 94 23

Ucuz meyve ve sebze için çadırlar kuruldu, satışlar Pazartesi başlıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yüksek fiyatları düşürmek için belediyelerin tanzim satışa başlayacağını açıklamasının ardından ilk adım atıldı. Ankara Büyükşehir Belediyesinin kurmaya başladığı satış çadırları Pazartesi gününden itibaren hizmet vermeye başlayacak.

09 Şubat 2019 Cumartesi 18:05
Ucuz meyve ve sebze için çadırlar kuruldu, satışlar Pazartesi başlıyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi sebze, meyve satışı yapacağı tanzim satış çadırlarını kurmaya başlandı. Çadırlar Pazartesi gününden itibaren 7 gün boyunca vatandaşa hizmet verecek.

30 bölgede kurulacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Pazardaki fiyatlar için gerekirse ayar çekeceğiz. Belediyelerimiz vasıtasıyla tanzim satış yapabiliriz" açıklamasının ardından Ankara Büyükşehir Belediyesi yetkilileri harekete geçerek 30 bölgede tanzim satış çadırlarını kurmaya başladı.

Kredi kartı geçerli olacak

İlk olarak Sıhhiye'de bulunan Abdi İpekçi Parkı girişine kurulan 2 çadırda sadece sebze satışı yapılacak. "Halk Sebze Üreticiden Tüketiciye", "Enflasyonla Topyekün Mücadele" logoları çadırlara asıldı. Çadırlarda kredi kartı ile satış mümkün olurken, sebze başı kilo kotası konulacak.

Tarım Kredi'den alınacak

Ankara'daki tanzim satış bölgelerine ürünler; Antalya, Kütahya, İzmir, Mersin ve Ankara'daki Tarım Kredi Kooperatiflerinden tedarik edilecek. Ankara'da ilk önce 15 satış çadırı ve mobil olarak açılacak ve bu sayı 30'a yükseltilecek. İlk etapta, Sıhhiye, Kızılay Meydanı, Kurtuluş, Ulus metro çıkışı, Mamakİtfaiye Meydanı'nda tanzim satış noktaları olacak.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Şubat 2019 Cumartesi 18:05
  1. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  2. Ankara Büyükşehir Belediyesi
  3. Başkan Recep Tayyip Erdoğan
  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan
  5. Recep Tayyip Erdoğan
  6. Kızılay Meydanı
  7. Tayyip Erdoğan
  8. Recep Tayyip
  9. Abdi İpekçi
  10. Kütahya
  11. Antalya
  12. İtfaiye
  13. Ankara
  14. Mersin
  15. İzmir
  16. R.T.E
  17. Mamak
  18. Ulus
  19. Fi
  20. Enflasyonla Topyekün Mücadele
  21. Sıhhiye
  22. Ucuz sebze meyve

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Özgecan Aslan'ın babası acılarını paylaştı! ''Gülen insanları gördüğüm zaman...'
    1. Özgecan Aslan'ın babası acılarını..
    2. HDP'nin Mersin mitingi
    3. Burdur'da dolu etkili oldu
    4. Türkiye'nin ilk şehit kadın pilotu..
    5. Lider Başakşehir'e Erzurumspor engeli
    6. Ucuz meyve ve sebze için çadırlar..
    7. Kıyıya vuran bebek yunus kurtarılamadı
    8. Beşiktaş'ın Bursaspor 11'i belli oldu
    9. "Türkiye'deki seçimler dünya için..
    10. Eskişehir seçim anketi Son yerel seçim..
    11. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay..
    12. Voleybol: Efeler Ligi
    13. 12 gündür mahsur kalan keçilerin..
    14. Almanya'da 12 yaşındaki başörtülü kıza..
    15. Voleybol: Efeler Ligi
    16. 11 soruda yerel seçim!
    17. 1. Mizah Festivali
    18. Venezuela'dan Küba'ya insani yardım
    19. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi
    20. Dünya Bakliyat Günü
    İşgalci Çipras'ı şoke eden soru: Ege Denizi'ndeki adaları ne zaman boşaltacaksınız?
    İşgalci Çipras'ı şoke eden soru: Ege Denizi'ndeki adaları ne zaman boşaltacaksınız?
    Maduro S-300'leri aktif hale getirdi!
    Maduro S-300'leri aktif hale getirdi!
    Kulisleri karıştıracak iddia! "AK Parti'deki küskünler, Abdullah Gül'ün partisine katılacak"
    Kulisleri karıştıracak iddia! "AK Parti'deki küskünler, Abdullah Gül'ün partisine katılacak"
    Skandal iadede FETÖ parmağı mı?
    Skandal iadede FETÖ parmağı mı?
    7 ülke birleşip Türkiye'yi hedef aldı!
    7 ülke birleşip Türkiye'yi hedef aldı!

    Günün Karikatürü

    09 Şubat 2019
    Fransa'da muhaliflerden Macron'a 'Guaido' tepkisi
    Fransa'da muhaliflerden Macron'a 'Guaido' tepkisi
    Katar ortaklı şirketten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye!
    Katar ortaklı şirketten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye!