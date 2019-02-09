Ucuz meyve ve sebze için çadırlar kuruldu, satışlar Pazartesi başlıyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yüksek fiyatları düşürmek için belediyelerin tanzim satışa başlayacağını açıklamasının ardından ilk adım atıldı. Ankara Büyükşehir Belediyesinin kurmaya başladığı satış çadırları Pazartesi gününden itibaren hizmet vermeye başlayacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesi sebze, meyve satışı yapacağı tanzim satış çadırlarını kurmaya başlandı. Çadırlar Pazartesi gününden itibaren 7 gün boyunca vatandaşa hizmet verecek. 30 bölgede kurulacak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Pazardaki fiyatlar için gerekirse ayar çekeceğiz. Belediyelerimiz vasıtasıyla tanzim satış yapabiliriz" açıklamasının ardından Ankara Büyükşehir Belediyesi yetkilileri harekete geçerek 30 bölgede tanzim satış çadırlarını kurmaya başladı. Kredi kartı geçerli olacak İlk olarak Sıhhiye'de bulunan Abdi İpekçi Parkı girişine kurulan 2 çadırda sadece sebze satışı yapılacak. "Halk Sebze Üreticiden Tüketiciye", "Enflasyonla Topyekün Mücadele" logoları çadırlara asıldı. Çadırlarda kredi kartı ile satış mümkün olurken, sebze başı kilo kotası konulacak. Tarım Kredi'den alınacak Ankara'daki tanzim satış bölgelerine ürünler; Antalya, Kütahya, İzmir, Mersin ve Ankara'daki Tarım Kredi Kooperatiflerinden tedarik edilecek. Ankara'da ilk önce 15 satış çadırı ve mobil olarak açılacak ve bu sayı 30'a yükseltilecek. İlk etapta, Sıhhiye, Kızılay Meydanı, Kurtuluş, Ulus metro çıkışı, Mamakİtfaiye Meydanı'nda tanzim satış noktaları olacak.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.