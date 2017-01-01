Ucuz konutun ilk adresi TOKİ

Alt ve orta gelir sahibi vatandaşlar anahtarını teslim aldıktan sonra kira öder gibi taksit ödediği için TOKİ’den kolaylıkla ev sahibi olabiliyor. TOKİ Başkanı M. Ergün Turan, alt ve orta gelir grubunun ev sahibi olabilmesi için çalıştıklarını belirtiyor ve ekliyor “Yaklaşık olarak 700 bin vatandaşımız TOKİ modeli olmasaydı ev sahibi olamazdı.”

TOKİ modelinin en önemli cezbediciliği peşinatın ardından evi teslim alıp oturduktan sonra taksit ödemeye başlanması. Turan, bu konuda da şu değerlendirmede bulunuyor: “Alt ve Orta gelir grubunun ev sahibi olmasının en kolay yolu TOKİ modelidir. Çünkü bu gelir grubundaki vatandaşlarımız aynı anda hem kira ve hem ev taksiti ödeyemeyeceği için evlerini teslim alıp oturduktan sonra taksitlerini kira öder gibi yapmaktadırlar. Böylece daha rahat ev sahibi olmaktadırlar.” TOKİ, 2016’da 15 bin emekliyi ev sahibi yapmıştı. 2017’de de bu geleneğini sürdürdü. Bundan sonra da her yıl yaklaşık 15 bin emekli vatandaşımızı konut sahibi yapmayı hedefliyor.