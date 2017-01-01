Ucuz konutun adresi ille de İstanbul olmamalı

Nüfusu 20 milyona dayanan İstanbul’da dar ve orta gelirli vatandaşların barınma ihtiyacına çözüm bulmak artık kolay değil. Çünkü arsa stokları tükenmek üzere, geçen yıla kadar kentsel dönüşümle adeta gözü açılan arsa sahiplerinin müteahhitlerden bile fazla kazanmak için pazarlık masasının birinden diğerine geçtiğine şahit olduk. Artık bu gibi gelişmelere piyasa şartları müsaade etmiyor. Öte yandan TOKİ ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın planlamalarına rağmen arsa maliyetlerinden dolayı beklentilere cevap vermek mümkün değil. Sektörün temsilcileri ise konut talebinin yüzde 70-80’inin dar ve orta gelirli vatandaşlardan geldiğini, ancak bu segmente üretim yapamamaktan yakınıyor.

ARSA FİYATLARI YÜZDE 75 İLE 366 ORANINDA ARTTI

Geçen yılki verilere göre değerleme şirketlerinin yaptığı araştırmalar İstanbul’da son 7 yılda arsa fiyatlarının yüzde 75 ile yüzde 366 oranında arttığını ortaya koydu. 2010-2016 aralığında en yüksek fiyat artışı Kağıthane, Arnavutköy, Kartal, Ataşehir ve Başakşehir’de oldu. Geçen yıl frene basılsa da arsa hâlâ kıymetli. Müteahhitler cephesinde ise gözler devletin üzerinde. Türkiye’nin önde gelen müteahhitleri uygun fiyatlı arsa üretmesi halinde ucuz konut üretmeye talip olduklarını söylüyor. Bu konuya en çok kafa yoranlar arasında Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Altan Elmas da var. Elmas, devletin elinde bulunan arsa maliyetlerinin düşürülmesi halinde müteahhitlerin buralarda uygun fiyatlı üretim yapabileceğini söylüyor.