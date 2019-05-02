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Ucuz ekmek yiyen mahallede marketler yeni zamma da direnecek

Antalya’da 240 gramlık ekmeğin fiyatının 1,5 TL olarak açıklanmasına, 200 gram ekmeğin 70 kuruştan satıldığı mahalleden tepki geldi.

02 Mayıs 2019 Perşembe 11:02
Ucuz ekmek yiyen mahallede marketler yeni zamma da direnecek

Antalya’da 240 gramlık ekmeğin fiyatının 1,5 TL olarak açıklanmasına, 200 gram ekmeğin 70 kuruştan satıldığı mahalleden tepki geldi. Marketçiler en fazla 10-15 kuruş zam yapacaklarını açıklarken, mahalle sakinleri mevcut fiyattan memnun olduklarını dile getirdi.


Antalya’da 15 Mayıs tarihinden geçerli olmak üzere ekmeğe zam geldi. 240 gram ekmeğin fiyatı 1.50 TL olarak açıklanırken, kentte düşük fiyata ekmeğin satıldığı Kepez ilçesi Teomanpaşa Mahallesi’nde zamma marketçiler ve vatandaşlardan tepki geldi. Anlaşmalı fırınlardan düşük fiyatlara temin ettikleri 200 gram ekmeği geçtiğimiz yıl 60 kuruş, bu yıl ise 70 ila 75 kuruştan satan marketçiler, belirtilen tarihten itibaren en fazla 10-15 kuruş artış sağlayacaklarını kaydederken, mahalle sakinleri ise fiyatların artmamasını istedi.



“Satışlarımız yarı yarıya düşer”


Ekmeği 70 kuruştan satan marketçi Önder Sineyiç, “Biz milletin cebine göre elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz. 1.50 lira olursa çok olur ve millet isyan eder” dedi.


Fiyatın artmasıyla birlikte en fazla 10-15 kuruş zam yapacaklarını ifade eden Sineyiç, günde bin 300 civarında ekmek sattığını ancak zamla birlikte bu rakamın yarı yarıya ineceğini kaydetti.



“1.5 TL bizim için çok olur”


Dilek Atak adlı vatandaş ise, şuan ki fiyatlardan memnun olduğunu ifade ederek, “Zaten her şey pahalandı. 1.50 TL bizim için çok fazla olur. En fazla 1 lira, bundan fazlası bize de çok gelir. Günde 2-3 tane alıyoruz. 1.50 TL olursa bu sayı azalır” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 02 Mayıs 2019 Perşembe 11:02
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