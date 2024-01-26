Ucuz bilette fiyat 49 euroya sabitlendi
Almanya'da toplu taşımada devreye sokulan aylık 49 euroluk biletin fiyatında değişikliğe gidilmeyeceği açıklandı.
Eyalet ulaştırma bakanlarının bir araya geldiği toplantıda, Almanya Bileti (Deutschland Ticket) fiyatının 2024 yılı boyunca 49 euro olarak sabit kalması kararlaştırıldı. Aşağı Saksonya Ulaştırma Bakanı Olaf Lies, fiyat artışına ihtiyaç olmadığı konusunda mutabık kaldıklarını, bu sayede daha fazla bilet satılabileceğini söyledi. BERLİN
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