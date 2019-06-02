Ucuz baklava ve çikolataya dikkat

Bayram öncesi alışverişin ilk sırasında yer alan baklava ve çikolata yüksek fiyatıyla el yakarken, bu ürünlerin ucuzları ise içerdiği margarin yağı ve glikoz nedeniyle ileride sağlık sorunlarına neden olabiliyor.

Ramazan Bayramına günler kala vatandaşların bayram alışverişi de hızlandı. Listelerin ilk sıralarında yer alan baklava ve çikolatanın fiyatının yüksek olması nedeniyle vatandaşlar da ucuz ürünlere yöneliyor. İşin uzmanları ise vatandaşlara ucuz ürün alıp sağlıklarından olmamaları konusunda uyarılarda bulundu.

Üretim 10 katına çıktı

İzmir’de üretim yaptıkları tesislerinde 30 kadar baklava çeşidi imal ettiklerini söyleyen ünlü bir firmanın üretim sorumlusu Mustafa Aslan, Ramazan Bayramı dolayısıyla normal üretimlerinin yaklaşık 10 katına çıktıklarını ifade ederek, “Gerçek baklavada kullanan ürünlerin kaliteli olması gerekiyor. Piyasada ucuz satılan baklavalarda kullanılan malzemelerde kalite farkı var. Ucuz baklava insanın midesini ve boğazını yakar. İyi bir baklavanın fiyatı 80 liradan başlıyor. Bundan daha ucuzunun tercih edilmemesi gerekiyor. Vatandaş ucuza aldanmamalı. Piyasada satılan ucuz baklavalarda hazır şerbet kullanılıyor. Kaliteli baklavada pancar şekerinden üretilmiş şerbet kullanılmalı. İyi bir baklava yediğiniz zaman çıtır çıtır olur. Yedikten sonra da boğazda fıstığın ve tereyağının tadı kalır. Göz aldanır ama mide aldanmaz” diye konuştu.

“Baklava değil, zehir”

Açtıkları mağazayla İzmirlileri Gaziantep Baklavası ile buluşturan Tuncay Karşal ise bayram gelmeden işlerinin arttığını söyledi. Vatandaşların artık 20 liraya satılan baklavaları tercih etmediğini ifade eden Karşal, “Fiyatı nispeten ucuz olan baklavada glikoz şurubu var ve bu doğal değil. Kaliteli baklavada pancar şekeri ve sadeyağ kullanılır. Ucuz olan baklavada kilosu 5 liraya satılan kalitesiz yağlar kullanılıyor. Kullandığımız fıstık da orijinal Antep Fıstığıdır, hiçbir kimyasal bulunmuyor. Piyasadaki baklavalar gibi mercimek katkısı yoktur. Ucuz diye aldıkları şeyler aslında baklava değil, zehir” ifadelerini kullandı.

“Az da olsa gerçek çikolata alın”

İzmir’in sembol çikolatacılarından Kemal Kutucu ise piyasada kilosu 20-25 liraya satılan ürünlerin gerçek çikolata değil, kokolin olduğunu söyledi. Kokolinin margarin yağından, çikolatanın ise kakao yağından imal edildiğini aktaran Kutucu, “Fiyatı da ona göre fark ediyor. İnsanlar son yıllarda kaliteli ürünler almaya başladı. Aldıkları miktar düşse de kaliteye yöneldiler” dedi. Ucuz çikolatada kakao yağı yerine kullanılan margarinin insan sağlığına da zararlı olduğunu ifade eden Kemal Kutucu, vatandaşlara az da olsa kakao yağından üretilen gerçek çikolata almalarını tavsiye etti.