Ucuz atlatıldı! Kadıköy açıklarında kayalıklara çarptı
İstanbul Kadıköy açıklarında bir teknenin kayalıklara çarptığı bilgisi geldi. Batma tehlikesi olan tekne deniz polisinin yardımıyla kıyıya çekildi.07 Aralık 2018 Cuma 14:44
Olay saat 12.30 sıralarında meydana geldi. Kadıköy Fenerbahçe açıklarında içinde 2 kişi bulunan tekne kayalıklara çarptı.
Deniz polisi yardım etti
Batma tehlikesi geçiren teknede bulunanlar yardım talebinde bulundu. Tekneye yardım için Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Bu sırada açıkta bulunan deniz polisi, teknedekilere yardım etti. Tekne çekilerek kıyıya getirildi.
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