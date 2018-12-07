Ucuz atlatıldı! Kadıköy açıklarında kayalıklara çarptı

Olay saat 12.30 sıralarında meydana geldi. Kadıköy Fenerbahçe açıklarında içinde 2 kişi bulunan tekne kayalıklara çarptı.

Deniz polisi yardım etti

Batma tehlikesi geçiren teknede bulunanlar yardım talebinde bulundu. Tekneye yardım için Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Bu sırada açıkta bulunan deniz polisi, teknedekilere yardım etti. Tekne çekilerek kıyıya getirildi.