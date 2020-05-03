Uçuşlar ne zaman başlayacak? Yurt içi ve yurt dışı uçuşlar başladı mı? İşte detaylar..

Uçuşlar hakkında bilgi almak isteyen kişiler aramalarını hızladırdı. Küresel bir salgın boyutuna ulaşan koronavirüs (kovid-19) sonrası Türkiye'de gerekli birçok önlem almaya devam ediyor. Salgın sebebiyle askıya alınan uçuşların yeniden başlayacağı açıklaması üzerine vatandaşlar Uçuşlar ne zaman başlayacak? Yurt içi ve yurt dışı uçuşlar başladı mı? sorularının yanıtını merak ediyor. Konu hakkında detaylı bilgiye haberimizden ulaşabilirsiniz.

UÇUŞLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Türk Hava Yolları (THY) uçuşlar hakkında yaptığı açıklama şu şekilde;

"Koronavirüs küresel salgını sebebiyle, resmi otoritelerce alınan kararlar ve sizlerin sağlığı için aldığımız önlemler doğrultusunda, tüm iç hat ve dış hat uçuşlarımız 28 Mayıs 2020 tarihine kadar (28 Mayıs hariç) durdurulmuştur."