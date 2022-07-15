Uçurumun kenarından döndük

İşte Buğra Kardan'ın kaleme aldığı o yazı;

FETÖ militanlarınca 15 Temmuz 2016’da Türkiye’nin her alanda ilerlemesini önlemek için kanlı bir darbe girişiminde bulunuldu. Hamdolsun, bu girişim başarılı olmadı.

Kanlı kalkışmada bulunan FETÖ, hatırlara Haşhaşi’leri getiriyor. Haşhaşiyye veya Haşhaşiyyun olarak da anılan yapılanma şu öyküyle belleklerde:

Haşhaşi’lerin önderi Hasan Sabbah, görkemli Alamut Kalesi’nde oturmaktadır. O dönemin Selçuklu Sultanı Selahattin, Sabbah’ı öldürme adına adamlarını görevlendirir. Aradan çok geçmeden Sabbah’ın elçisi Selahattin’e gider. İkili ibretlik bir diyaloğa girer.

Elçi: Sultan’a sözümüz olacak

Sultan: Buyur

Elçi: Bu korumaları gönderin, sözlerimi ifade edemem

Sultan, tereddüt etmeden korumaları gönderir.

Elçi: Lütfen bu kölemenleri de gönderin

Sultan: Onları gönderemem, onlar benim oğullarım, konuya gel

Elçi, hemen kölemenlere döner ve kılıçlarını çekmeyi emreder.

Sultan afallar.

Elçi kölemenlere sorar: Sultan’ın canını almanızı emretsem ne yaparsınız

Kölemenler de cevap verir: Hiç tereddüt etmeyiz, emrin olur

Bunu gören Sultan, boynunu büker ve Hasan Sabbah’ı öldürmek için yolladığı adamlarını geri çağırır.

Bu öykü okunduğunda FETÖ’nün Haşhaşileri, Fethullah Gülen’in Hasan Sabbah’ı model aldığı görülecek. Gülen ile Sabbah’ın yöntemleri hemen hemen aynı olduğu müşahede edilecek. Ona göre adım atmak gerektiği anlaşılacak.

Bu bir kenara ülkeyi bölmeye ve parçalamayı amaçlayan FETÖ’nün darbe girişiminin ekonomide açtığı yaralara da değinmekte yarar var. FETÖ’nün hain girişiminden ötürü iç ve dış ticaret küçüldü, büyüme oranları aşağıya geldi. Yatırımlar ötelendi, projeler ertelendi ancak hükümetin yerinde kararları ve adımlarıyla ekonomi süratle toparlandı. Alınan önlemlerle bunalımın, buhranın önüne geçildi.

Gerekenler yapıldı

Ekonomi yönetimi tarafından paniğe kapılan üretici ve ihracatçı rahatlatıldı.

Şu muhakkak ki darbe ya da kalkışma bir ülkede üretimi ve ihracatı durdurur. Firmaların kapanmalarına neden olur. Şükür ki ülkemizde 15 Temmuz’un ardından böyle bir durum müşahede edilmedi. Ekonomi yönetimince üretimin ve ihracatın devam etmesi, art arda yatırım yapılması için gerekenler yapıldı.

Darbenin akabinde korkulan olmadı. Bulutlar hemen dağıldı, hayat normale döndü ve kur artışlarının önüne geçildi. Yerli ve yabancı yatırımcının Türkiye’ye güveni ise arttı.

Biz de bu hakikatten yola koyularak 15 Temmuz’la ilgili ekimizde Türkiye’nin kanlı kalkışmadan bu yana ekonomide kat ettiği aşamayı ele aldık. Ülkenin büyüme serüvenini anlattık. Şirketlerin üretim ve ihracat başarılarını konu ettik. Türkiye’nin darbe girişimine ve tahrik eylemlerine rağmen hedeflerine emin adımlarla yürüdüğüne işaret ettiğimiz çalışmamızda emeği geçenlere teşekkür ediyoruz.