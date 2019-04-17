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Uçurumun kenarında tam o an! Biri düştü diğeri yok artık dedirtti

Antalya’da içinde iki kişinin bulunduğu otomobil çıkmaz sokakta manevra yapmaya çalışırken şarampole kayıp uçurumun kenarında mahsur kaldı. Alkollü oldukları iddia edilen iki kişiden biri 5 metre yüksekten kayalıklara düştü. Diğer kişinin ise askıda duran aracın arkasında hiçbir olmamış gibi uyuyakalması bu kadarına da 'pes' dedirtti.

17 Nisan 2019 Çarşamba 06:26
Uçurumun kenarında tam o an! Biri düştü diğeri yok artık dedirtti

Olay, saat 20.00 sırasında Kepez ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi’nin 2343 numaralı çıkmaz sokağında meydana geldi. İddiaya göre, M.V. ve C.B. isimli iki arkadaş otomobil ile yanlışlıkla çıkmaz sokağa girdi. Çıkmaz sokakta mahsur kalan iki arkadaş manevra yapmak isterken otomobili şarampole kaçırdı. Uçurumun kenarında kayalık alanda asılı kalan otomobili çalıştırmak isteyen iki arkadaş başarılı olamadı. Alkollü de oldukları iddia edilen iki arkadaş otomobilden inip bir süre yol kenarında oturdu.

Ekipler şaşkına döndü

Bu sırada C.B. tuvaletini yapmak isterken yaklaşık beş metre yüksekten makilik ve taşlık alana düştü. Gürültüye dışarı çıkan mahalle sakinleri aracın uçurumun kenarında olduğunu gördü. Yaralı C.B.’yi de bulunduğu yerden çıkaran vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sokağa gelen sağlık ekipleri kafası ve ayaklarından yaralı olan C.B.'yi hastaneye kaldırdı. Bu arada aracı kontrol eden sağlık ekipleri ve polis, uçurumun eşiğindeki aracın arka koltuğunda uyuyan ikinci kişiyi görünce şaşkına döndü.

İtfaiyeden destek istendi

Polis ve sağlık ekipleri M.V.'nin içinde bulunduğu aracın düşme ihtimaline karşı itfaiyeden destek istedi. İtfaiye aracı düşmemesi için çekme halatıyla bağladı. Polis ve sağlık ekipleri kapısını açtığı araçtan M.V.’yi çıkardı. Güçlükle kendine gelen M.V. ekiplere zor anlar yaşatsa da sedyeye konularak hastaneye kaldırıldı. Daha sonra otomobil itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden çekildi. Mahalle sakinleri ise ekiplerin çalışmasını meraklı gözlerle izledi.

"Az daha uçacaktı"

Olayı gören Samet Ak, “ İki kişilerdi otomobilin içinde. Biri tuvaletini yapmak isterken yuvarlandı. Çok sarhoşlardı. Diğeri bir şeyinin olmadığını söyleyerek otomobilin içine girdi. Araçta az daha uçacaktı.” dedi.

 

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Haber Tarihi: 17 Nisan 2019 Çarşamba 06:13
  1. antalya
  2. Kazım Karabekir Mahallesi
  3. uçurum

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