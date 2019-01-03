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Uçurumdan yuvarlanan "Paşa"yı Sahil Güvenlik kurtardı

Sinop'ta yaklaşık 100 metrelik uçurumdan yuvarlanan "Paşa" isimli danayı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri kurtararak sahibine teslim etti

03 Ocak 2019 Perşembe 15:10
Uçurumdan yuvarlanan "Paşa"yı Sahil Güvenlik kurtardı

SİNOP (AA) - Sinop'ta, otladığı sırada yaklaşık 100 metrelik uçurumdan yuvarlanan "Paşa" isimli dana, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.

Kentte hayvancılık yapan Zeynep Şener'e ait hayvanlardan biri, Karakum mevkisinde otladığı sırada yaklaşık 100 metrelik uçurumdan deniz kenarına düştü.

"Paşa" isimli dananın yuvarlandığı yerden çıkamadığını gören Şener ve yakınları, hayvanı kurtarmaya çalıştı. Şener, başarılı olamayınca Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinden yardım istedi.

72. Sahil Güvenlik Bot Komutanlığına ait kurtarma botuyla olay yerine gelen ekipler, ipe bağladıkları danayı bir süre denizde yüzdürerek karaya çıkartıp sahibine teslim etti.

Zeynep Şener, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hayvanlarının kendileri için çok değerli olduğunu söyledi. Danayı düştüğü yerden kurtarmak için çok uğraştıklarını anlatan Şener, ancak kendi imkanlarıyla başarılı olamadıklarını belirtti.

Son çare olarak hayvanın düştüğü yer deniz kenarı olduğu için Sahil Güvenlik ekiplerine haber verdiklerini dile getiren Şener, "Onlar da hemen geldiler ve hayvanımızı kurtardılar. Sahil Güvenlik ekiplerinden Allah razı olsun. Onlar olmasa ya danayı orada bırakacaktık ya da kesip çıkaracaktık." ifadesini kullandı.



Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 03 Ocak 2019 Perşembe 15:10
  1. Dana
  2. hayvan kurtarma
  3. Sahil Güvenlik
  4. Sinop
  5. Zeynep Şener

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