Uçurumdan yuvarlanan araç alev alev yandı Hatay’da, direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü aracıyla uçuruma yuvarlandı.

Hatay’da, direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü aracıyla uçuruma yuvarlandı. Kaza sonrası alev alan araçta bulunan sürücüyle yanındaki 3 kişi kendi imkanlarıyla yanan araçtan yaralı olarak kurtuldu.

Kaza, Yayladağı-Antakya karayolunda meydana geldi. Kürşat Aslan’ın (42) kullandığı 35 AP 9157 plakalı otomobil, Kızılgöl mevkisinde direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu uçurumdan yuvarlandı. Kazada sonrası araçta yangın çıktı. Sürücüyle birlikte eşi Ayşe Aslan (39) ve çocukları İlteris Kutluğ (10) ile Duru Nejla (3) yanan araçtan kendi imkanlarıyla çıktı. Kısa sürede olay yerine gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü. Kazada yaralanan aile ambulanslarla Hatay Devlet Hastanesine kaldırıldı. Aslan ailesinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Yangın sonrası otomobil kullanılamaz hale geldi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.