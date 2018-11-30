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Uçurumdan gölete düşen çoban için seferber oldular

Sincik ilçesinde yaklaşık 40 metre uçurumdan yuvarlanarak gölete düşen çoban, 112 ekiplerince iki saatlik bir çalışma sonucu bulunduğu yerden çıkarıldı

30 Kasım 2018 Cuma 18:55
Uçurumdan gölete düşen çoban için seferber oldular

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'ın Sincik ilçesinde uçurumdan yuvarlanarak gölete düşen çoban, 112 ekiplerince kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre Sakız köyüne bağlı Hayırlı mezrasında çobanlık yapan Ali Çelem, yaklaşık 40 metre yükseklikteki uçurumdan yuvarlanarak, gölete düştü.

Vatandaşların haber vermesi üzerine harekete geçen 112 ekipleri ile köylüler, Çelem'i kurtarmak için seferber oldu.

Bölgede oluşan çamur ve olumsuz arazi şartları nedeniyle kurtarma ekipleri çobanın düştüğü gölete yürüyerek, yaklaşık iki saatte ulaştı.

Ekiplerce kurtarılan ve durumunun ciddiyetini koruduğu belirtilen çoban, buradaki ilk tedavisinin ardından Sincik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Adıyaman 112 Komuta Kontrol Merkezi (KKM) Başhekimi Dr. Fatma Tuğba Adıgüzel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sincik ilçesine bağlı Hayırlı mezrasında uçurumdan gölete düşen bir kişinin ihbarını aldıklarını belirtti.

Ekiplerin yaralıya ulaşmak için engebeli ve çamurlu yolda yürüdüklerini aktaran Adıgüzel, "Yağmur ve sisten dolayı aracımız çamura saplandı. Hasta yaklaşık 40 metre uçurumdan gölete düşmüştü. Ekiplerimiz iki saatlik çalışmanın ardından yaralıya ulaştı. İlk tedavisi yapılan yaralımız Sincik Devlet Hastanesi'ne getirildi. Yaralının durumu ciddi." diye konuştu.

Haber Tarihi: 30 Kasım 2018 Cuma 18:55
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