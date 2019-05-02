Uçurumdan düşen büyükbaş hayvan kurtarıldı Van’ın Tuşba ilçesinde uçurumdan düşen büyükbaş hayvan, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Van’ın Tuşba ilçesinde uçurumdan düşen büyükbaş hayvan, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Tuşba ilçesine bağlı Çitören Mahallesi’nde İbrahim Demirtaş’a ait hayvan uçurumdan düştü. Haber verilmesi üzerine belirtilen adrese sevk edilen Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler, köylülerin de yardımıyla bir düzenek kurdu. Halatla aşağı inen itfaiye eri, ineğin ayak ve bel kısımlarını bağladı.

İtfaiye aracıyla bulunduğu yerden çekilen hayvan, kısa süren bir çalışmayla kurtarıldı. Kurtarılan hayvanın sahibi Demirtaş, itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

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