0553 313 94 23

Uçurumda erkek cesedi bulundu

Antalya Güver Uçurumu’nda bir erkek cesedi bulundu.

15 Temmuz 2019 Pazartesi 19:26
Uçurumda erkek cesedi bulundu

Antalya Güver Uçurumu’nda bir erkek cesedi bulundu.


Edinilen bilgilere göre olay, Döşemealtı ilçesine bağlı Güver Uçurumu’nda meydana geldi. İddialara göre, 2 gün önce bölgeye gelen bir grup dağcı uçurumdan indikleri sırada iki kayanın arasına sıkışmış erkek cesedi olduğunu fark etti. Dağcılar, Manavgat ilçesine vardıktan sonra jandarma ekiplerine durumu ihbar etti. İhbarla olay yerine gelen polis ve jandarma ekipleri bölgede çeşitli incelemelerde bulunduktan sonra, Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) ekipleri aldıkları önlemin ardından aşağıya indi. Uzun süren uğraşlar sonucu cesedin yanına ulaşan ekipler, sarp kayalıklar nedeniyle cesedi yukarıya çıkarmakta zorlandı. Kurtarma çalışmaları ise havanın kararacak olması sebebiyle yarın sabaha ertelendi.


Üzerinden kimlik çıkmayan cesedin, yaklaşık 2 aydır bölgede kayıp olarak aranan ve telefonunda son sinyali Güver Uçurumu’ndan alınan üniversite öğrencisi Eyüphan Y.’ye ait (20) olduğundan şüpheleniliyor.Öte yandan bölgede cesedin bulunduğunu duyan Eyüphan Y.’nin babası İhsan Y.’nin ilk uçakla Adana’dan Antalya’ya doğru yola çıktığı öğrenildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Temmuz 2019 Pazartesi 19:26
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Fatih Erbakan'dan '15 Temmuz' mesajı!
    1. Fatih Erbakan'dan '15 Temmuz' mesajı!
    2. Karabük’teki cinayet güvenlik..
    3. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "15..
    4. "Türkiye'nin Demokrasi Mücadelesi..
    5. Memur-Sen’den 15 Temmuz açıklaması
    6. Terör kurbanı minik Nupelda’nın..
    7. İran'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli..
    8. Bulgaristan’da 15 Temmuz şehitleri..
    9. AnadoluJet’ten 15 Temmuz’a özel uçak
    10. Güney Kore'den Japonya'ya ticari..
    11. Çocuklar‘Birlik ve Kardeşlik’..
    12. Nusaybinli Demir ailesi bugün doğan..
    13. Kaza sonrası sıkışan sürücü için..
    14. 15 Temmuz’u su altında andılar
    15. Kıbrıs’ta 15 Temmuz şehitleri anıldı
    16. Şehit Astsubay İlhan Hamlı ve babası..
    17. Eski TBMM Başkanı 15 Temmuz’da..
    18. Kazada hayatını kaybeden motosiklet..
    19. Afganistan'da patlama: 9 ölü
    20. Hizan’da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli..
    21. 2021 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nın..
    22. İçişleri Bakanı Soylu: "Bu yıl FETÖ'ye..
    23. Ankara Emniyet Müdürlüğü Yeni Binası..
    24. Kahraman Şehit Ömer Halisdemir..
    25. Taksim’de "15 Temmuz Milli Birlik..
    26. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
    27. İsrail'de Etiyopyalı gencin ölümüne..
    28. Soylu: "(15 Temmuz 2016'dan bu yana)..
    29. İçişleri Bakanı Soylu: "15 Temmuz..
    30. Bilecik’te Muaythai seçmeleri..
    Anlaşma sağlanamadı! Fenerbahçe'de flaş ayrılık
    Anlaşma sağlanamadı! Fenerbahçe'de flaş ayrılık
    Şifa kaynağı 10 kaplıca
    Şifa kaynağı 10 kaplıca
    İşte Adnan Oktar çetesinin FETÖ benzeri örgüt yapısı!
    İşte Adnan Oktar çetesinin FETÖ benzeri örgüt yapısı!
    ABD bunu konuşuyor... Pence'ten tepki çeken ziyaret!
    ABD bunu konuşuyor... Pence'ten tepki çeken ziyaret!
    100 milyarlık faturanın bedelini ödeyecekler
    100 milyarlık faturanın bedelini ödeyecekler

    Günün Karikatürü

    14 Temmuz 2019
    ABD'nin savunma bütçesinde 'Türkiye' ayrıntısı!
    ABD'nin savunma bütçesinde 'Türkiye' ayrıntısı!
    MediaMarkt’tan “Büyük Yaz Kampanyası”
    MediaMarkt’tan “Büyük Yaz Kampanyası”