Uçuruma yuvarlanan inek itfaiye tarafından kurtarıldı Kayseri’nin Bünyan ilçesinde uçuruma yuvarlanan inek, itfaiye ekipleri tarafından yaklaşık 3 saatlik çalışma sonucu düştüğü yerden kurtarıldı.

Kayseri’nin Bünyan ilçesinde uçuruma yuvarlanan inek, itfaiye ekipleri tarafından yaklaşık 3 saatlik çalışma sonucu düştüğü yerden kurtarıldı.

Bünyan’a bağlı Yağmurbeyli köyünde bir inek yaklaşık 400 metre uçuruma yuvarlandı. Sahipleri tarafından durumun bildirilmesi üzerine itfaiye ekipleri çalışma başlattı. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 3 saatlik çalışması sonucu inek kurtarılarak sahiplerine teslim edildi.

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