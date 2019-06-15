Uçuruma yuvarlanan inek itfaiye tarafından kurtarıldı
Kayseri’nin Bünyan ilçesinde uçuruma yuvarlanan inek, itfaiye ekipleri tarafından yaklaşık 3 saatlik çalışma sonucu düştüğü yerden kurtarıldı.15 Haziran 2019 Cumartesi 09:01
Kayseri’nin Bünyan ilçesinde uçuruma yuvarlanan inek, itfaiye ekipleri tarafından yaklaşık 3 saatlik çalışma sonucu düştüğü yerden kurtarıldı.
Bünyan’a bağlı Yağmurbeyli köyünde bir inek yaklaşık 400 metre uçuruma yuvarlandı. Sahipleri tarafından durumun bildirilmesi üzerine itfaiye ekipleri çalışma başlattı. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 3 saatlik çalışması sonucu inek kurtarılarak sahiplerine teslim edildi.
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