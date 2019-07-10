0553 313 94 23

Uçuruma yuvarlanan araç sürücüsü yaralandı

Manisa’nın Selendi ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü aracıyla önce yol kenarındaki dut ağaçlarına çarptı, ardından da 50 metrelik uçuruma taklalar atarak yuvarlandı.

10 Temmuz 2019 Çarşamba 22:08
Uçuruma yuvarlanan araç sürücüsü yaralandı

Manisa’nın Selendi ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü aracıyla önce yol kenarındaki dut ağaçlarına çarptı, ardından da 50 metrelik uçuruma taklalar atarak yuvarlandı. Sürücü kazadan yaralı olarak kurtuldu.



Kaza saat 19.00 sıralarında Selendi ilçesine bağlı Eskin Mahallesi girişinde meydana geldi. Selendi’den Eskin Mahallesi’nde bulunan evine gitmekte olan 43 KU 852 plakalı otomobil sürücüsü Ramazan Yörük, iddiaya göre mahalleye girerken direksiyon hakimiyetini kaybedince önce yol kenarında bulunan dut ağaçlarına çarptı, daha sonra da 50 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazayı gören vatandaşlar jandarma, 112 Acil Yardım ve itfaiyeden yardım istedi. Vatandaşlar ve 112 ekiplerince uçurumdan çıkartılan sürücü Ramazan Yörük ambulansla Selendi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sürücü Yörük’ün hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 22:08
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ABD, İran ve Yemen açıklarını uluslararası koalisyonla "korumak" istiyor
    1. ABD, İran ve Yemen açıklarını..
    2. "Tanıtım yapmazsanız markalaşma..
    3. Egemen Bağış'tan Ali Babacan'a çağrı:..
    4. Malatya'da bıçaklı saldırı ve darp
    5. Kısa mesafeyi duyunca yolcuyu araçtan..
    6. FETÖ'nün karanlık yüzü Saraybosna'da..
    7. İran'dan Uluslararası Atom Enerjisi..
    8. Göztepe'de yeni sezon hazırlıkları
    9. Amal Clooney'den dünya liderlerine..
    10. Denizlispor'da yeni transferler kampa..
    11. Konya'da sahte tarihi eser operasyonu
    12. Miçotakis'ten FETÖ'cülere kötü haber!..
    13. Dünyada bir ilk! Davalara yüzleri..
    14. Kırıkkale'de yabancı uyruklu kişiye..
    15. 30. Dünya Üniversiteler Yaz Spor..
    16. Bangladeş'te iklim nedeniyle göç..
    17. Liverpool'da Origi'nin sözleşmesi..
    18. Clippers'tan iki yıldız transferi
    19. Başkan Tekin, sergi açılışına katıldı
    20. Futbol: 2019 Afrika Uluslar Kupası
    21. Mardin’de iki akraba aile arasında..
    22. Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları
    23. Jandarmadan sahte eser ve para üretimi..
    24. Uçuruma yuvarlanan araç sürücüsü..
    25. Meteorolojiden sağanak uyarısı
    26. Yemen hükümetinden "esir takası..
    27. Çavuşoğlu, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi..
    28. "Barış Yürüyüşü" Potoçari Anıt..
    29. Futbol: UEFA Avrupa Ligi
    30. Polisten ’Fırtına’lı uyuşturucu baskını
    Mansur Yavaş hunharca heykel dikiyor
    Mansur Yavaş hunharca heykel dikiyor
    Fehmi Koru'dan Ali Babacan'ın istifasına dikkat çeken yorum: Bir şeyi daha açığa vuruyor bu açıklama
    Fehmi Koru'dan Ali Babacan'ın istifasına dikkat çeken yorum: Bir şeyi daha açığa vuruyor bu açıklama
    Numan Kurtulmuş'tan Ali Babacan açıklaması!
    Numan Kurtulmuş'tan Ali Babacan açıklaması!
    Neden o fiyatların faturası Merkez Bankası başkanına değil de Erdoğan’a kesildi?
    Neden o fiyatların faturası Merkez Bankası başkanına değil de Erdoğan’a kesildi?
    Ekrem İmamoğlu karşı çıkmıştı! AK Parti olayı mahkeme taşıyor
    Ekrem İmamoğlu karşı çıkmıştı! AK Parti olayı mahkeme taşıyor

    Günün Karikatürü

    11 Temmuz 2019
    ODTÜ’lülere koşan CHP’li vekil, polisi görünce çıldırdı!
    ODTÜ’lülere koşan CHP’li vekil, polisi görünce çıldırdı!
    Oray Eğin'den Ekrem İmamoğlu'na tuzak soru mu? "Hizmet adamıyım"
    Oray Eğin'den Ekrem İmamoğlu'na tuzak soru mu? "Hizmet adamıyım"