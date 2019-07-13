Uçuruma düşen otomobilden atlayarak kurtuldu

AMASYA (AA) - Amasya'da uçuruma düşen otomobilin sürücüsü araçtan atlayarak kurtuldu. Mete Uçay'ın (19) kullandığı 05 EL 220 plakalı otomobil, Soğukpınar mevkisinde yaklaşık 150 metrelik uçuruma yuvarlandı. Sürücü, son anda araçtan atlayarak uçuruma düşmekten kurtuldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine polis ekipleri, kaza yerinde inceleme yaptı. Kazayı sıyrıklarla atlatan sürücü, kontrol amacıyla hastaneye götürüldü. Hurdaya dönen araç, Amasya Belediyesi itfaiye ekiplerince çekici yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

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