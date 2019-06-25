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Uçurtmasını alan çocuklar parka koştu

Erzurum’da ‘Uçurtma Şenliği’ düzenlendi.

25 Haziran 2019 Salı 17:29
Uçurtmasını alan çocuklar parka koştu

Erzurum’da ‘Uçurtma Şenliği’ düzenlendi.


Erzurum Yakutiye Belediye Başkanlığı Gençlik Meclisi, genç yaşlıherkese kısa bir süreliğine de olsa çocukluğunu tekrar yaşattı. Yakutiye Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar’da çocuklarla beraber uçurtma uçurdu, onların tarifsiz duygularına eşlik etti.


Gökyüzünün maviliklerine rüzgâr eşliğinde uçurtmalarını bırakan çocuklar keyfine doyumsuz anlar yaşarken rüzgâra yenik düşenler de oldu.Kimi uçurtmasını metrelerce yüksekliğe ulaştırırken kimi de uçurtmasını rüzgarla buluşturmakta zorluk çekti.


Yakutiye Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar da çocukların bu eğlencesine ortak olanlar arasındaydı.


Çocukların ve gençlerin coşkusuna ortak olan Belediye Başkanı Mahmut Uçar, “Yaz tatiline girmiş olduğumuz şu günlerde istedik ki çocuklarımız ve gençlerimiz bilgisayar başında oturmak yerine temiz havada koşarak sağlıklı bir etkinlikte yer alsın. Uçurtma şenliği ile hem miniklerimiz hem de ailelerimiz temiz havanın tadını çıkardı. Çocukluktan günlerini yıllar sonra hatırlattığımız aileler çocukları ile neşeli bir gün geçirmiş oldu" dedi.


Yakutiye Belediyesi Gençlik Merkezi üyelerince gerçekleşen profesyonel yüz boyama tekniği ile yüzlerini boyatan minikler sevinçlerini arkadaşları ve aileleriyle paylaştı.


Etkinliğin sonunda etkinliğe katılan çocuklar ve ailelerine meyve ikram eden Mahmut Uçar, sağlıklı beslenmeye de dikkat çekerek, hareketli yaşam ve dengeli beslenme hususunda uyarılarda bulunmayı da ihmal etmedi.

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Haber Tarihi: 25 Haziran 2019 Salı 17:29
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