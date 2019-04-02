0553 313 94 23

Üçüncü Üniversiteyi okurken, muhtar oldu

31 Mart Mahalli İdareler seçiminde Belediye Başkanlığı ve Belediye Meclis üyelerinin yanında mahalle muhtarları arasında da büyük çekişme yaşandı.

02 Nisan 2019 Salı 14:44
Üçüncü Üniversiteyi okurken, muhtar oldu

31 Mart Mahalli İdareler seçiminde Belediye Başkanlığı ve Belediye Meclis üyelerinin yanında mahalle muhtarları arasında da büyük çekişme yaşandı.


Eğitim seviyesi çıtasının da sürekli yükseldiği muhtarlık seçimlerinde Seydikemer’in Hocıosmanlar Mahallesinde üçüncü üniversiteyi okuyan 26 yaşındaki Zafer Arıcan genç yaşında mahalle muhtarı seçilen isimler arasında. 1993 doğumlu Arıcan, İlk ve ortaokulu Kadıköy ilköğretim okulunda, Liseyi ise Kadıköy Çok Programlı Lisesi Bilişim Teknolojileri bölümünden mezun oldu. Arıcan sırasıyla Süleyman Demirel Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü, ardından Karadeniz Teknik Üniversitesi Uzaktan Eğitim Bilişim Teknolojileri bölümünü bitirdi. İki Üniversite yetmedi bu defa Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümü’nü kazandı. Şu anda 4. sınıf öğrencisi olan Hacıosmanlar Mahallesinin yeni Muhtarı Zafer Arıcan, Saklıkent dolmuş hattında durak sahibi, evli ve aynı zamanda Kıbrıs Gazisi bir babanın oğlu.


31 Mart yerel seçimlerinde Hacıosmanlar Mahallesinde mevcut Muhtar Sabri Çetin ile seçim yarışına giren Zafer Arıcan, 287 seçmenin 154’ünün oyunu aldı. Sabri Çetin ise 133 oyda kaldı. Zafer Arıkan 21 oy farkla Hacıosmanlar Mahallesinin yeni muhtarı seçildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 02 Nisan 2019 Salı 14:44
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    TOFAŞ, Travis Trice ile anlaştı
    1. TOFAŞ, Travis Trice ile anlaştı
    2. AK Parti Antalya’da 19 ilçede seçim..
    3. Rusya'da patlama! Yaralılar var
    4. Karısını öldüren 83 yaşındaki sanığın..
    5. Saygılı: "Adana’nın ev ödevi,..
    6. VAR'dan sonra karar değişirse taraftar..
    7. FETÖ tanığı: "Gerçek adını düğün..
    8. Eskişehir'de FETÖ sanığı çifte hapis..
    9. Doç. Dr. Barış Yeniad: “Protez göz..
    10. Nimet Keser resim sergisi açtı
    11. Gary Medel yuvadan uçuyor!
    12. Mavi balon uçurarak otizme dikkat..
    13. Tarım Müdürlüğü personeline, çocuk..
    14. Nepal'deki fırtınada ölü sayısı artıyor
    15. SAÜ’de ‘Kore Kültür Günü’ adlı..
    16. Üçüncü Üniversiteyi okurken, muhtar..
    17. Görevlendirme yapılan belediyelerin..
    18. Şanlıurfa’da beton dökülen inşaat çöktü
    19. Yatırım fonu istatistikleri
    20. Hüseyin Sözlü’nün seçim afişleri..
    21. Teknik direktör Hikmet Karaman'dan..
    22. Özel çocuklar, Otizm Farkındalık..
    23. Rus askeri akademisinde patlama: 4..
    24. Cezayir'de Buteflika'nın istifa öncesi..
    25. Traktörle tehlikeli yolculuk
    26. Antalyaspor'un kurucusu Atilla Vehbi..
    27. Firari FETÖ'cü çift, havalimanında..
    28. Sosyal medya üzerinden kadınlara..
    29. Öğrencilerden Dijital Kütüphane’ye..
    30. AK Partili başkan, makam odasının..
    Komünist Başkan Maçoğlu'ndan ilk açıklama
    Komünist Başkan Maçoğlu'ndan ilk açıklama
    11 oyla AK Parti kazandı! Sonuçlara itiraz edildi
    11 oyla AK Parti kazandı! Sonuçlara itiraz edildi
    Sadece 1 oy farkla AK Parti kazandı!
    Sadece 1 oy farkla AK Parti kazandı!
    Melih Gökçek sessizliğini bozdu! Dikkat çeken yerel seçim açıklaması
    Melih Gökçek sessizliğini bozdu! Dikkat çeken yerel seçim açıklaması
    İstanbul'daki geçersiz oy sayısı belli oldu
    İstanbul'daki geçersiz oy sayısı belli oldu

    Günün Karikatürü

    2 Nisan 2018
    3 oy farkla kazandı
    3 oy farkla kazandı
    YSK Başkanı'ndan açıklama
    YSK Başkanı'ndan açıklama