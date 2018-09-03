Üçüncü nakil sonuçları açıklandı
LGS ile liselere yerleşmek için nakil başvurusu yapan öğrencilerin beklediği üçüncü nakil sonuçları MEB'in sitesinde açıklandı.03 Eylül 2018 Pazartesi 10:06
Ortaöğretim kurumlarına yerleştirmeye esas üçüncü nakil sonuçları, Milli Eğitim Bakanlığı'nın "www.meb.gov.tr" internet adresinden açıklandı.
Bugün gözler Milli Eğitim Bakanlığından yapılacak açıklamadaydı. Nakil sürecinin 3. haftasında başvuru yapan öğrenciler ve onların velileri heyecanla nakil sonuçlarının açıklanmasını bekliyorlardı. Sonunda MEB nakil sonucu sorgulama sayfasını
öğrencilerin erişimine açtı.