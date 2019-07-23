Üçüncü köprü yolunda devrilen kamyon trafiği durdurdu Kuzey Marmara Otoyolu Uskumruköy mevkii Ankara istikametinde kamyon devrildi.

Kuzey Marmara Otoyolu Uskumruköy mevkii Ankara istikametinde kamyon devrildi. Devrilen kamyon nedeniyle üçüncü köprü Ankara istikameti trafiğe kapandı.

Kaza, saat 07.25 sularında Kuzey Marmara Otoyolu Sarıyer Uskumruköy mevki Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yavuz Sultan Selim Köprüsü Ankara istikametine seyir halinde olan kamyon, sürücüsünün hakimiyetinden çıkarak devrildi. Kamyonun kasası ve kafa kısmı birbirinden ayrıldı. Kaza nedeniyle yol tamamen trafiğe kapandı. Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kamyonun kaldırılma çalışmaları sürüyor.

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