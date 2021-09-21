Üçüncü doz aynı marka olacak! Japonya da 3. doz aşının önünü açtı
Japonya'da Kovid-19 ve varyantlarıyla mücadelede üçüncü doz aşının uygulanmasına karar verildi.
Japon haber ajansı Kyodo’nın haberine göre, Sağlık Bakanlığı Kovid-19 Danışma Heyeti, salgının varyantlarıyla mücadelede 3. doz aşının vurulması planını ele aldı. Heyet, ikinci dozdan altı ay sonra Kovid-19'a karşı üretilen antikorun düştüğü ve Japonya'da etkisini gösteren Delta dahil çeşitli varyantlara karşı aşının etkisini kaybettiği iddialarını görüştü. Heyet, toplantı sonucunda istekli kişilerin 3. doz aşı olmasının önünü açtı. Buna göre iki doz Pfizer, Moderna ya da AstraZeneca aşısı vurulanlar, başvurmaları halinde aynı marka aşıyı olabilecekler.