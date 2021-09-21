  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Korona Virüs Üçüncü doz aynı marka olacak! Japonya da 3. doz aşının önünü açtı
Korona Virüs

Üçüncü doz aynı marka olacak! Japonya da 3. doz aşının önünü açtı

Japonya'da Kovid-19 ve varyantlarıyla mücadelede üçüncü doz aşının uygulanmasına karar verildi.

Yeniakit Publisher
2021-09-21 12:10:00 -
Üçüncü doz aynı marka olacak! Japonya da 3. doz aşının önünü açtı

Japon haber ajansı Kyodo’nın haberine göre, Sağlık Bakanlığı Kovid-19 Danışma Heyeti, salgının varyantlarıyla mücadelede 3. doz aşının vurulması planını ele aldı. Heyet, ikinci dozdan altı ay sonra Kovid-19'a karşı üretilen antikorun düştüğü ve Japonya'da etkisini gösteren Delta dahil çeşitli varyantlara karşı aşının etkisini kaybettiği iddialarını görüştü. Heyet, toplantı sonucunda istekli kişilerin 3. doz aşı olmasının önünü açtı. Buna göre iki doz Pfizer, Moderna ya da AstraZeneca aşısı vurulanlar, başvurmaları halinde aynı marka aşıyı olabilecekler.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay