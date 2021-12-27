Üçüncü doz aşı yaptırmayan ve virüse yakalananların akciğeri tutuluyor

Pandemi nedeniyle vakaların devam ettiğini ancak aşılamanın büyük faydasının görüldüğüne dikkati çeken Toker, “Hatırlatma dozlarını olan kişiler, hastaneye yatışta herhangi bir problem yaşamadan hafif bir şekilde hastalığı atlatıyor. Aşılanmamış ve hatırlatma dozlarını yaptırmayan kişilerde hastane yatışlarımız halen devam ediyor. Bu grupta maalesef vefatlar gerçekleşiyor. Genellikle şu dönem hastanede takip ettiğimiz hastalarımız eksik aşılı ya da hiç aşılanmamış kişiler. İlk iki dozu olup, üçüncü dozu olmamak ya da üç doz olup tanımlandığı halde dördüncü dozu olmamak ilk yapılan dozların anlamının kalmamasına neden oluyor. Maalesef hastalık yine geçiriliyor. Aşılı ve aşısız ayrımı yaptığımızda akciğer tutulumu dediğimiz akciğerde hasar bırakacak şekilde hastalığı geçiriyoruz. Önümüzdeki yıllarda bu akciğer hasarlarının nasıl bir dönüş olacağını şu an için kestirmemiz mümkün değil” dedi.

65 yaş üzeri hastalarda 6 ay önce yapılan aşının etkisi kalmıyor

65 yaş ve üzeri hastalarda 6 aydan önce yapılan aşıların bugün neredeyse hiç etkisinin kalmadığını da belirten Dr. Toker, şöyle devam etti: "2020 yılında 65 yaş üstünde çok fazla ölüm görülüyordu. 2021 yılında ise özellikle genç yaş grubunda aşılanmayanlarda beklemediğimiz ölümler yaşandı. En dikkat çekici olanlardan birisi de gebe anne ölümleriydi. 2021 yılında gebe ölümleri yüzde 50 oranında arttı ve bu artış tamamen koronavirüse bağlıydı. Maalesef tüm Türkiye genelinde bu şekil bir sayı var. Tüm gebelerimiz aşısızdı. Gebelerin artık aşıyı kesinlikle ihmal etmemeleri gerekiyor.”

Yoğun bakımda aileleriyle böyle görüştürülüp moral buluyorlar

Ankara’daki Etimesgut Şehit Sait Ertürk Devlet Hastanesi’nde Kovid-19 yoğun bakım servisinde yatan hastalar için bir uygulama başlatıldı. Hastaların kendilerini yalnız hissetmemesi ve morallerinin yüksek tutulması için geliştirilen uygulama ile ailelerinden gelen video mesajlar yoğun bakım hastalarına izletiliyor.

Bu sayede ailelerinden habersiz kalmayan hastalar, kendilerini umutla bekleyen aileleri için mücadeleyi bırakmamaya çalışıyor.

Yaklaşık 2 yıldır Kovid-19 Yoğun Bakım Servisi’nde görev yapan Dr. Sevgi Bağlı Seyhan, bu uygulama sonrasında hastalarda moral anlamında ciddi olumluluklar oluştuğunun altını çizerek, “Hastalar, yakınlarından haftalarca haber alamıyorlar. Zaten nefes alma sorunları var. Bir de üzerine yalnız kalmak, öleceğim ve yalnız öleceğim korkusu onları çok tedirgin ediyordu. Biz de bir uygulama başlattık. Hasta yakınları videolarını gönderiyor. Bizde hastala izlettiriyoruz. Uygulama çok işe yaradı. Moralleri yükseldi” dedi.