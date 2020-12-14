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Korona Virüs Üçüncü defa yakalananlar var! İkinci defa yakalandığı virüsü daha zor atlattı
Korona Virüs

Üçüncü defa yakalananlar var! İkinci defa yakalandığı virüsü daha zor atlattı

Tıbbi Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Meral Günaldı, 6 ay arayla iki kez yakalandığı yeni tip koronavirüse karşı ikinci mücadelesini de kazanarak sağlığına kavuştu.

Yeniakit Publisher
2020-12-14 17:11:00 -
Üçüncü defa yakalananlar var! İkinci defa yakalandığı virüsü daha zor atlattı

Günaldı, ikinci kez yakalandığı virüsün ilkinden farklı belirtilere yol açtığına dikkati çekerek, ikincisinde koku ve tat kaybının olduğunu, ateşinin biraz daha yüksek ve uzun sürdüğünü ayrıca öksürüğünün olduğunu anlattı. Doktor arkadaşlarından, özellikle yoğun bakım bölümlerinde çalışanlarından 3. kez virüse yakalananların olduğunu da dile getiren Günaldı, "İlk başta antikoru oluşup sonra antikoru negatif olup, tekrardan ikinci kez geçiren arkadaşlar olduğunu görüyoruz. Hekim olarak, sağlık çalışanları olarak gerçekten hepimiz büyük risk altındayız. Vatandaşların da ben bunu atlattım artık beni etkilemez düşüncesine kapılmaması lazım" uyarısını yaptı.

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