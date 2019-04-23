Ücretsiz tıraşla toplanan kitaplar köy çocuklarına çifte bayram yaşattı

AĞRI (AA) - Ağrı'da bir grup kuaförün ücretsiz saç kesimi ve tıraş yaparak topladığı kitap ve hediyelerin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda dağıtıldığı köydeki çocuklar, adeta çifte bayram yaşadı.

Kentte kuaförlük yapan Mustafa Taşdemir'in koordinatörlüğünde, köyde zor şartlarda eğitim gören çocuklara 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda ikinci bayramı yaşatmak için 2 hafta önce "Biz de varız" kampanyası başlatıldı.

İlk olarak Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesinde (AİÇÜ) eğitim gören öğrencilerin desteğini alan Taşdemir ve gönüllü kuaförler, kurulan ekiple sosyal medya hesaplarından paylaşımlar yaparak kitap toplamaya başladı.

Çalışmayı yerele indirgemek için saç sakal tıraşı, saç boyası ve bakım yapıp karşılığında kitap alarak müşterilerini kampanyaya dahil eden kuaförler, kısa sürede çok sayıda kitap, kırtasiye malzemeleri ve hediye topladı. Ekip daha sonra il merkezine bağlı Tezeren köyüne giderek hediye paketlerine koydukları kitap ve malzemeleri küçük öğrencilere armağan etti.

Kuaförlerin çocukların saçlarını kestiği etkinlikte, üniversite öğrencileri de küçük çocukların yüzlerini boyadı.

- "Yüreği ve gönlü zengin insanlarımız varmış"

Taşdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, daha önce hiç kuaför görmeyen veya berbere gitmeyen çocuklar için bir araya geldiklerini söyledi.

Bir taraftan öğrencilerin saçlarını kesmeyi, bir taraftan da topladıkları hediyelerle onları sevindirmek istediklerini anlatan Taşdemir, "Bayram havası yaşatmak için elimizden geleni yaptık. Çocukların 23 Nisan'ı güzel bir bayram havasında geçirmelerini temenni ediyoruz. Allah duyarlı vatandaşlarımızdan razı olsun, biz bu kadar beklemiyorduk. Yüreği ve gönlü zengin insanlarımız varmış." diye konuştu.

- "Müşterilerimiz bizi yalnız bırakmadı"

Kampanya ile müşterilerine ücretsiz hizmet verip karşılığında kitap ve kırtasiye malzemeleri topladıklarını aktaran Taşdemir, "Müşterilerimiz sağ olsun, rağbet gösterdi, Allah hepsinden razı olsun, bizi yalnız bırakmadılar. Herkes bulunduğu yerde topladığı malzemeleri bir koliye koyup getirdi." diye konuştu.

Sürekli geldiği kuaförde kampanyadan haberdar olduğunu dile getiren İsmail Erben ise "Bu kampanyayı duyduğumda çok sevindim. Köydeki çocukların ne zorluklarla okuduklarını biliyorum. Babam köyde okurken bir defteri 3 yıl kullandığını söylerdi, o anlar beni çok duygulandırırdı. Bu kampanyanın olması gerekiyordu. Bir de bir kuaförün bunun farkında olup böyle bir proje başlatması beni çok mutlu etti." dedi.

- "Çocukların mutluluğu kelimelerle ifade edilemez"

Kampanyaya destek veren Hakan Küle de etkinliğin kendilerini de mutlu ettiğini ifade ederek şunları kaydetti:

"Bu kampanya böylesi mutlu bir günde çocukları mutlu edecek. Biz de elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalıştık. Tabii çocukların mutluluğu kelimelerle ifade edilemez, eminim birçoğu kuaför nedir, berber nedir bilmiyorlar. Belki de büyük bir ağabeyleri kardeşlerini tıraş ediyordur. 23 Nisan'da çifte bayramı bir arada yaşadılar."