Ücretsiz tercih danışmanlığı NATA VEGA’da başladı

Üniversite tercih döneminin başlamasıyla birlikte Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, NATA VEGA Alış Veriş Merkezi’nde (AVM) kurduğu stantla tercih danışmanlığı hizmeti veriyor.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da NATA VEGA AVM’nde kurulan stantla Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından tercih yapacak üniversite adaylarına ücretsiz danışmanlık yapılıyor. Tercih süreci boyunca devam edecek bu danışmanlık velilerin de yüzünü güldürdü.

"Hizmet ayaklarına geldi"

Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney, sunulan hizmetin 29 Temmuz’a kadar devam edeceğini söyleyerek öğrencilerin doğru tercih yapmaları için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi. Güney, “Öncelikle sayın Bakanımızın talimatı üzerine 45 noktada 150 öğretmenimizle; bunların büyük bir kısmı rehber öğretmen, geri kalan kısmı da liselerde çalışan branş öğretmenlerimizin hizmet sundukları bir süreç. 23-29 Temmuz tarihleri arasında başlayan tercih sürecinde; öğrencilerimizi doğru yönlendirebilmek, mutlu bir yaşam sürdürebilmek ve 12 yıllık çalışmanın sonucu olarak doğru tercih yapmaları noktasında böyle bir çalışma başlattık. Bizim en popüler, en çok rağbet gören çalışma noktamız burası. Geçtiğimiz yıllarda da bu noktada tercih danışmanlığı hizmeti sunduk. Amacımız; hizmeti vatandaşın ayağına götürmek ve ekonomiye katkı sunabilmek. Bu amaç doğrultusunda da NATA VEGA Alışveriş Merkezi Müdürlüğü’de bize alışveriş merkezinin en güzel, en ferah noktasını bize tahsis ediyorlar. Burada sayın velilerimize hizmet sunuyoruz. İstatiksel olarak da baktığımızda en çok tercih bu merkezde verildi. İstikrarlı bir şekilde alışveriş merkezinde çalışmalarımıza devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Velilerle de özel olarak ilgilenen Güney, AVM’lerde sağlanan bu hizmetten ötürü herkesin memnun olduğunu söyleyerek, “Velilerimiz sağlanan hizmetten ötürü çok memnun. En sonuncusuna siz de şahit oldunuz. Velimiz çok içten bir şekilde bize teşekkür etti. Hizmet ayaklarına geldi. Biz diğer noktalarımızın çok tanıtımını yapamadık belki ama burada velilerimiz de bir taşla iki kuş vurmuş oluyorlar. Hem alışverişlerini yapıyorlar ekonomiye katkı sağlıyorlar hem de danışmanlık ihtiyaçlarını gidermiş oluyorlar. Burada çok memnuniyet geri dönüşü alıyoruz. Velilerimizi mutlu görmek bizi de bakanlığımız adına memnun ediyor” şeklinde konuştu.

"Sınava giren herkese doğru tercihler yapabilmesi için yardımcı oluyoruz"

NATA VEGA AVM Müdürü Serkan Subay, eğitimin çok önemli bir konu olduğunu belirterek, “Biz bu tarz etkinlikleri sürekli yapmaya çalışıyoruz. Ziyaretçilerimizin alanlarına girsin ya da girmesin sınava giren öğrenciler açısından önemli bir görev olduğunu düşünüyoruz. Biz bunu her yıl yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz. İnşallah sınava giren herkese doğru tercihler yapması için yardımcı oluruz. Bu çok önemli bir konu, insanlar yıllarca emek verip çalışıyor. Bu çalışmaları doğrultusunda da bir puan alıyorlar. Bu puanlarının karşılığında yerleşmesi için en doğru alan ve en görülebilir alana yapmaları önemliydi bu konuda destek vermeye devam edeceğiz” dedi.

"Tercih süreci sadece liste çıkarıp vermek değildir"

Mamak İlçe Eğitim Müdürlüğüne bağlı olarak çalışan ve 34 yıldır rehber öğretmenlik yapan Muradiye Demirhan, “Tercih süreci sadece liste hazırlayıp öğrenciye vermek değildir. Velilerimiz hangi alanların güncel olduğunu bize soruyorlar. Biz de tercih listesi hazırlarken yanlış tercih yapmamaları konusunda destek veriyoruz. Tercih listesine istemedikleri hiçbir okulu koymamalarını söylüyoruz. Çünkü yanlış tercih ve istenilmeyen tercihler olabiliyor” diye konuştu.

"Çok memnun kaldım, böyle bir yerin varlığından haberim yoktu"

NATA VEGA’da kurulan tercih danışmanlığı standında tercihlerini yapan üniversite adayı Emir Yedek, “Bu sene üniversite sınavına girdim. Sonuç beklediğimden farklı geldi. Mamak İlçe Milli Eğitim Genel Müdürlüğü’nün tercih danışmasına başvurdum ve çok memnun kaldım. AVM’ye tercih için gelmemiştim aslında başka bir işim vardı. Böyle bir yerin varlığından haberim yoktu. Benim için çok faydalı oldu. Tercihlerim içerisinde daha çok; işletme, havacılık yönetimi, uluslararası finans gibi bölümler var. Bence sunulan bu hizmet çok güzel olmuş. Herkesin özel okullara ve eğitimcilere ulaşma şansı olmuyor” dedi.

Tercihte bulunan Emir Yedek’in annesi Özlem Yedek, “Bugün AVM’ye dolaşmaya gelmiştik. Şans eseri gördük burayı. Çok hoşumuza gitti, hocamız belki de hiç aklımıza gelmeyen yerleri yazmamıza sebep olacak. Şimdiye kadar hiç haberimiz olmamıştı halbuki geçtiğimiz senelerde de yapılmış. Çok güzel düşünülmüş. Bu hizmet çok güzel, herkes buraya gelsin. İnsanlar hem alışveriş yapıp hem de çocuklarının tercihlerini yapabilir” şeklinde konuştu.