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Ücretsiz olunca7 milyon 430 bin 840 lira tasarruf sağlandı

Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi Raporu'nun e-Devlet üzerinden ücretsiz temin edilmesi ile hizmetten faydalanan vatandaşlar toplamda 7 milyon 430 bin 840 lira tasarruf sağladı.

21 Nisan 2019 Pazar 06:53
Ücretsiz olunca7 milyon 430 bin 840 lira tasarruf sağlandı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, ilgili bakan yardımcıları ve bürokratların katılımıyla düzenlenen, "Bürokrasinin Azaltılması ve Dijital Türkiye" toplantısına başkanlık etti. Toplantıda, Dijital Türkiye Versiyon 1.0'da gelinen son durum, kurumların e-Devlet’e entegre ettikleri hizmetler ve sunulan hizmetlerde fiziksel olarak istenen belgelerin kaldırılmasında gelinen aşama ve siber güvenlik konusu ele alındı.

Toplantıda geçen dönemde e-Devlet'e entegre edilen hizmetlerin kullanım oranları ve elde edilen kazanımlar da değerlendirildi. Oktay, "1 Mart'tan bu yana e-Devlet üzerinden 1 milyon 264 bin 403 elektrik ve doğal gaz abonelik, fesih ve sorgulama işlemi gerçekleştirildi." dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, toplantıda yaptığı konuşmada, mart ayında elektrik, doğal gaz abonelik işlemleri ile Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi Raporu hizmetlerini e-Devlet üzerinden vermeye başladıklarını anımsattı. Oktay, şunları belirtti:

1 günden 5 dakikaya indi

"1 Mart'tan bu yana e-Devlet üzerinden 1 milyon 264 bin 403 elektrik, doğal gaz abonelik, fesih ve sorgulama işlemi gerçekleştirildi. 813 bin 334 adet elektrik abonelik, fesih ve sorgulama işlemi yapılmış. 451 bin 69 doğal gaz abonelik, fesih ve sorgulama işlemi e-Devlet üzerinden gerçekleştirilmiş. Daha önce en az 1 gün süren bu işlemleri artık 5 dakikaya kadar indirdik. Zamandan çok önemli tasarruf sağlandı."

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Risk Merkezi Raporu'nu 15 Mart'ta hizmete aldıklarını anımsatan Oktay, daha önce ücretli olan bu hizmetin ayda bir defalık ücretsiz vatandaşların hizmetine sunulduğunu kaydetti.

1 milyona yakın kişi aldı

Geride kalan süreçte Kredi Limit ve Borç Bilgileri Raporu'nun 928 bin 855 kişi tarafından alındığını anlatan Oktay, "Aynı hizmet kapsamında verilen Çek Raporu Başvuru sayısı da 7 bin 107 olarak gerçekleşti. TBB Risk Merkezi raporunun e-Devlet öncesi vatandaşa maliyeti 8 lira idi. TBB Risk Merkezi Raporu’nun e-Devlet üzerinden ücretsiz temin edilmesi ile hizmetten faydalanan vatandaş toplamda 7 milyon 430 bin 840 lira tasarruf etti." diye konuştu.

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Haber Tarihi: 21 Nisan 2019 Pazar 06:51
  1. EKONOMİ Haberleri
  2. EKONOMİ
  3. Fuat Oktay

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