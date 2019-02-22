Ücretsiz fidan ve çiçek dağıtımına yoğun ilgi
Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesinin ’Sizin de Dikili Bir Ağacınız Olsun’ sloganıyla başlattığı kampanya kapsamında kendi serasında ürettiği sedir, çam ve servi fidanları ile mevsimlik çiçekler vatandaşlara ücretsiz dağıtılıyor.22 Şubat 2019 Cuma 15:50
Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesinin ’Sizin de Dikili Bir Ağacınız Olsun’ sloganıyla başlattığı kampanya kapsamında kendi serasında ürettiği sedir, çam ve servi fidanları ile mevsimlik çiçekler vatandaşlara ücretsiz dağıtılıyor.
Süleymanpaşa Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Park ve Bahçeler birimi tarafından üretilen fidanlar Hürriyet Mahallesi Baykallar Mevkisi Anı Kıyı Sokak’ta bulunan Süleymanpaşa Belediyesi Serasından halka dağıtılıyor. Şu ana kadar yaklaşık 250 fidan ve 5 bin mevsimlik çiçek vatandaşlara hediye edildi.
Süleymanpaşa Belediyesinde üretilen fidan ve çiçeklerin dağıtımının 28 Şubat Perşembe gününe kadar devam edeceği kaydedildi.
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