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Ücretli poşet uygulaması ev kadınlarına istihdam kapısı açtı

Ücretli poşet uygulamasının yürürlüğe girmesiyle birlikte evde file ve çanta yapan Adıyamanlı kadınlar şimdi bu fileleri yurt dışına gönderiyor.

25 Mart 2019 Pazartesi 09:45
Ücretli poşet uygulaması ev kadınlarına istihdam kapısı açtı

Ücretli poşet uygulamasının yürürlüğe girmesiyle birlikte evde file ve çanta yapan Adıyamanlı kadınlar şimdi bu fileleri yurt dışına gönderiyor.


Plastik poşetlerde ücret uygulamasının 1 Ocak 2019 tarihinde başlamasıyla birlikte Adıyaman’da birkaç ev hanımı bunu fırsata çevirdi. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesinden mezun olan fakat iş bulamayan Melek İşbaran, annesi ve iki teyzesine file ve bez çanta yaptırarak bunları satmaya başladı. Melek İşbaran’ın annesi Ayşe İşbaran, teyzeleri Serpil Danış ve Melahat Danış kendi evlerinde örgü file ve bez çanta yapıyor. Çanta ve fileler yurt dışında bir firmaya gönderiliyor. Kadınlar ayda 250-300 adet file ve çantayı firma aracılığıyla İspanya, Almanya ve Çin gibi ülkelere gönderiyor. Kadınlar hem ev ekonomisine katkı sağlıyor hem de doğada 400 yılda ancak kaybolan plastik poşetlerin kullanılmasını engelleyerek doğayı koruyor.


Melek İşbaran, mezun olduktan sonra bir süre iş bulamadığını belirterek, “İş bulamayınca ne yapacağımı düşündüm. Poşet yasağının çıkacağını duydum. Ne yapabilirim diye düşündüm. Yurt dışından da biraz araştırma yaptım.Araştırmalardan sonra bez çanta işine girmeye karar verdim. Annem ve teyzelerimle hem file hem de bez çanta yapıyorum. Kendi tasarımım olan katlanan fileyi yaptık. Çok güzel oldu, çok beğenildi. Yurt dışından istenildi. Şu an yurt dışına gönderiyoruz. Bir narenciye firmasıyla anlaştık. Gittikleri fuarlara promosyon ürün olarak gönderiyorlar. Aylık 250-300 civarında üretim yapıyoruz. İlerde bu ürünlerimizi belediyelerle görüşerek onlara satış yapmayı düşünüyoruz. Ya da büyük firmalara marketlere özel baskılı bez çanta yapmayı düşünüyorum” dedi.


Engelli Melehat Danış ise "Ben engelli olarak evde dantel, lif, nakış gibi iş yapıyordum. Yeğenim bana bu teklifi yapınca bende severek bu işe döndüm. Kendi işimle birlikte bunu da yapıyorum. Hem eve katkıda bulunuyorum hem de sevdiğim işi yaparak para kazanıyorum” diye konuştu.


Serpil Danış da severek yaptığı iş ile aile bütçesine katkı sağladığı için mutlu olduğunu ifade etti.

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Haber Tarihi: 25 Mart 2019 Pazartesi 09:45
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