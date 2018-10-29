Ücretli öğretmenlik son dakika ücretli öğretmenlik ek başvuru sonuçları 2018

MEB, 5 bin ücretli öğretmen atama sonuçlarına göre, 2 bin 858 boş kontenjan kalmıştı. MEB bünyesinde ücretli öğretmen olmak isteyen adaylar başvurularını 20-26 Eylül 2018 tarihleri arasında yapmıştı. Ücretli 2858 öğretmen ataması tercihlerinin ne zaman açıklanacağı ise merak konusu oldu.

MEB tarafından açıklanan 2858 ücretli öğretmen atamasında ise alınan tercihler sonrasında sonuçların açıklama tarihi ise 30 Ekim 2018 olarak duyuruldu. Yıl sonuna yaklaşırken yen yılda öğretmen maaşlarının ne kadar olacağı merak ediliyor. Temmuz 2018'de % 8,67 oranında zam yapılan öğretmen maaşları yen yılda ne kadar olacak? Pek, kadrolu öğretmen, sözleşmeli ve ücretli öğretmen maaşları 2019'da ne kadar olacak? 2019 yılı öğretmen maaşları. Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde çalışan kadrolu öğretmenlerin yeni yılda alacakları maaşlar da netleşmeye başladı. Enflasyon verilerinin yavaş yavaş netleşmesi ile ortaya çıkan 2019 Ocak zammı ile öğretmen maaşlarının ne kadar olacak? 2019 öğretmen maaşları hükumet ve memur sendikaları temsilcileri arasında yapılacak olan görüşmenin ardından netleşecek. 2018 yılı ilk 6 ay için; yüzde 4, İkinci 6 ay için; yüzde 3,5, 2019 yılı ilk 6 ay için; yüzde 4, İkinci 6 ay için; yüzde 5 oranında zam yapılması hususunda anlaşmaya varılmıştı. Bunun yanında 6 aylık olarak öngörülen enflasyon verilerinin beklentiyi aşması ile enflasyon farkı da bu orana eklenecektir. Yapılan enflasyon tahminleri ile 1/4 öğretmen maaşının 4.908 TL olması gündemde. 2019 yılı öğretmen maaşları Ocak ayı itibariyle yıl sonu enflasyon verilerinin açıklanması ile netleşecektir