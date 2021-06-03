Okulların açılmasıyla birlikte risk altında olan öğretmenler de aşı için öncelikli grup olarak belirlendi. Sağlık Bakanı Koca’nın açıklamaları, öğretmenler ne zaman aşı olacak, hangi öğretmenler aşı olacak, akademisyenler aşı olacak mı, ücretli öğretmenler aşı olacak mı gibi soruları doğurdu. İşte öğretmen aşı sırası ve tarihi.

Ücretli öğretmenler aşı olacak mı?

Sağlık Bakanı Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Önümüzdeki hafta aşılama programımız için yeni bir dönem başlıyor" dedi.



Bakan Koca, "7 Haziran Pazartesi gününden itibaren yaş sınırı olmaksızın tüm öğretmenlerimiz aşı olabilecekler. Aşı ile bağışıklık kazanacak ve salgını gündemimizden çıkaracağız. Bu güce güvenin" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ise, 7 Haziran'dan itibaren isteyen tüm eğitim çalışanlarına aşı uygulanacağını söyledi.

Ücretli öğretmenler de bu aşı hakkından faydalanabilecek.