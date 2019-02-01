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UCM'den eski Fildişi Sahili Devlet Başkanı Gbagbo'ya şartlı tahliye

İnsanlığa karşı suç işlemekten yargılanan ve beraat eden Laurent Gbagbo, şartlı tahliye edildi

01 Şubat 2019 Cuma 21:49
UCM'den eski Fildişi Sahili Devlet Başkanı Gbagbo'ya şartlı tahliye

DAKAR (AA) - Hollanda'nın Lahey kentindeki Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM), Fildişi Sahili'nin eski Devlet Başkanı Laurent Gbagbo ve eski Gençlik Bakanı Charles Ble Goude'yi şartlı tahliye etti.

UCM yargıçlarının tamamı, Gbagbo ile Goude'ye isnat edilen suçlardan beraat kararı vererek, şartlı tahliye edilmeleri yönünde oy kullandı.

Tahliyenin şartlarını açıklamayan yargıçlar, Gbagbo ve Goude'nin, kendilerini kabul edecek bir ülkeye gitmesi gerektiğini belirtti.

Gbagbo ve Goude'nin, akşam saatlerinde serbest bırakılması bekleniyor.

UCM, insanlığa karşı suç işlemekten yargılanan ilk devlet başkanı olan Gbagbo ile Goude hakkında, ülkede 2010 yılında düzenlenen tartışmalı seçimlerden sonra işlenen suçlarla ilgili savcıların yeterli delil sunamadığı gerekçesiyle 15 Ocak'ta beraat kararı vermişti.

Gbagbo ile Goude, şartlı ya da şartsız salıverilmeleri konusundaki belirsizlik nedeniyle o günden bu yana tutuklu bulunuyordu.

Fildişi Sahili makamları tarafından 2011'de yakalanarak Lahey'deki mahkemeye teslim edilen Gbagbo ve Goude, ülkede 2010 yılında yapılan devlet başkanlığı seçimi sonrasında yaşanan şiddet olayları nedeniyle cinayet, tecavüz, işkence ve insanlığa karşı suç işlemek gibi suçlamalarla yargılanmıştı.

Gbagbo, 2010 yılındaki devlet başkanlığı seçimini kaybettikten sonra uluslararası baskılara rağmen görevini, seçimi kazanan Alassane Ouattara'ya devretmeyince ülkede çatışma çıkmıştı.

Gbagbo ve Ouattara taraftarları arasındaki çatışmalarda 3 bin civarında kişinin öldüğü belirtiliyor. UCM savcıları, eski bakanlardan Goude'nin de Gbagbo gibi cinayet, tecavüz ve işkence olaylarında rolü olduğunu ileri sürmüştü.

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Haber Tarihi: 01 Şubat 2019 Cuma 21:49
  1. Fildişi Sahili
  2. Laurent Gbagbo
  3. Uluslararası Ceza Mahkemesi

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