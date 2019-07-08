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Uluslararası Ceza Mahkemesi, Kongo 'terminatör'ünü savaş suçundan mahkum etti

Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ndeki isyancı M23 hareketi lideri terminatör lakaplı Bosco Ntaganda, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) tarafından savaş suçları ve insanlığa karşı işlendiği suçlardan mahkum edildi.

08 Temmuz 2019 Pazartesi 13:26
Uluslararası Ceza Mahkemesi, Kongo 'terminatör'ünü savaş suçundan mahkum etti

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM), Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ndeki isyancı M23 hareketi lideri terminatör lakaplı Bosco Ntaganda'yı savaş suçundan mahkum etti.

Uluslararası Ceza Mahkemesi, Demokratik Kongo'da hükümetle çatışan isyancıların liderlerinden Bosco Ntaganda'yı savaş suçları ve insanlığa karşı işlendiği suçlardan mahkum etti.

Terminatör lakaplı Ntaganda, Kongo’da 2002-2003 arasında yaşanan çatışmalarda cinayet, tecavüz ve küçük yaştaki çocukları zorla askere almak dahil 18 suçtan mahkum edildi.

2013'te teslim olmuştu

Demokratik Kongo Cumhuriyeti’ndeki M23 isyan hareketinin liderinden olan Ntaganda, 2009'da da general rütbesi ile Kongo ordusuna katılmıştı.

Dünyanın en çok kan döken isyancılarından Ntaganda, 2013 yılında Ruanda’daki ABD Büyükelçiliğine teslim olmuştu.

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Haber Tarihi: 08 Temmuz 2019 Pazartesi 13:26
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