Kiralık villada hacker vurgunu.
Bayram ve yaz tatili için villa arayanlar dolandırıcıların hedefi oldu. Antalya ve Muğla'da faaliyet gösteren villa kiralama şirketinin bilgileri hack’lendi. Telefonlara sahte kampanya mesajı gönderildi, banka hesapları boşaltıldı. Sahtekârlar, firmadan da fidye istedi.
Hacker’lar Antalya ve Muğla’da villa kiralayan bir firmanın internet sitesine sızdı. Kiralama şirketinin müşterilerinin bilgileri çalındı. Sahte kampanya mesajları atan dolandırıcılar vatandaşı tuzağa çekiyor.
Olayın sorumlusu olan website adresi
yazlikcim.com.tr Sessiz kaldı, Firma yetkilileri herhangi bir açıklamada bulunamadı.
Binlerce müşterinin bilgileri çalındı!
Websitesinin sorumluları Süleyman GÜR ve Mehmet ÇOPUR hakkında adli işlemlerin başlatılacağı yönünde bilgiler mevcut.
Müşterilerden gelen şikayetler üzerine KVKK websitesi hakkında araştırma başlattı.
Edinilen bilgiye göre güvenlik açığından kaynaklı 5 bin müşterinin isim, soyisim, adres, kredi kartı bilgileri internet ortamında sızdırıldığı öğrenildi.
Ayrıca kart bilgilerinin şifrelenmeden veritabanına kayıt edilmesi başlı başına bir suç olduğundan dolayı KVKK'nın ilgili maddelerince firmayı zor günler bekliyor.