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Kremlin açıkladı! Türkiye, Rusya ve İran üçlü zirvesinin tarihi belli oldu

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yardımcısı Yuriy Uşakov, Rusya, Türkiye ve İran arasında gerçekleşecek yeni üçlü zirvenin tarihinin belirlendiğini ancak açıklamayacağını söyledi.

04 Eylül 2019 Çarşamba 13:50
Kremlin açıkladı! Türkiye, Rusya ve İran üçlü zirvesinin tarihi belli oldu

Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, Rusya, Türkiye ve İran liderleri arasında gerçekleştirilecek Suriye konulu yeni üçlü zirvenin tarihinin belirlendiğini, ancak henüz açıklamayacağını ifade etti.

Putin, eylül ayını işaret etmişti

Vladivostok’taki Doğu Ekonomi Forumu kapsamında gazetecilere konuşan Uşakov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani arasında planlanan Suriye’deki krizin çözümüne yönelik yeni üçlü zirvenin tarihinin belirlendiğini söyledi.

Uşakov “Ancak şimdilik açıklamayacağım” dedi.

Putin 27 Ağustos’ta üçlü zirvenin eylül ortasında yapılacağını söylemişti.

Putin, MAKS-2019 çerçevesinde Erdoğan’la yaptığı görüşmenin ardından “Astana sürecinin garantörleri olarak eylül ortasında zirve için Ankara’ya gideceğiz” demişti.

 

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Haber Tarihi: 04 Eylül 2019 Çarşamba 13:50
  1. Ankara
  2. Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov
  3. üçlü zirve
  4. Türkiye Rusya İran üçlü zirve
  5. Doğu Ekonomi Forumu
  6. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
  7. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  8. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani
  9. MAKS-2019

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